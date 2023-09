MONTRÉAL, le 7 sept. 2023 /CNW/ - SuccessFinder, le chef de file dans l'évaluation comportementale prédictive des talents en milieu de travail, annonce aujourd'hui une entente de partenariat avec Normandin Beaudry, un acteur majeur dans le secteur des services-conseils en actuariat et en rémunération globale, ouvrant la voie à une fusion dynamique des forces.

Ce partenariat témoigne de la vision et de l'objectif partagés par SuccessFinder et Normandin Beaudry. Il combine la plateforme novatrice d'évaluation comportementale de SuccessFinder, soutenue par plus de 50 ans de recherche et des millions de points de données, à l'expertise en performance et en rémunération de Normandin Beaudry pour offrir une valeur ajoutée en matière de gestion du talent.

L'Employé compétent, au cœur d'une aventure inspiranteMC est une approche novatrice développée par Normandin Beaudry qui place l'individu au centre de l'action. Celle-ci lui permet de maitriser pleinement sa trajectoire de carrière, tout en assurant à l'organisation d'avoir dans ses rangs les individus nécessaires à sa réussite.

L'approche nécessite de concevoir et d'intégrer des parcours de carrière à l'appui de la stratégie d'affaires, des profils de compétences requis par l'organisation et d'une structure de rémunération cohérente. Le but étant de dégager des perspectives de carrière claires en matière de développement professionnel et de progression salariale.

« Ce partenariat représente une possibilité de transformation majeure permettant d'intégrer les outils de SuccessFinder à la gestion du talent. Nous avons conçu l'approche novatrice de l'Employé compétent, au cœur d'une aventure inspiranteMC pour que l'employé(e), grâce à une meilleure connaissance de soi, prenne la pleine mesure des parcours de carrière offerts dans son organisation et développe les compétences comportementales nécessaires pour atteindre son sommet personnel. », Geneviève Cloutier, CRHA Distinction Fellow, Associée au sein des pratiques Performance et Rémunération de Normandin Beaudry.

En intégrant l'évaluation psychométrique SuccessFinder éprouvée mondialement à la gestion du talent, l'approche met à l'avant-plan les préférences et les forces naturelles de l'individu pour amplifier sa performance en emploi et son épanouissement professionnel.

« Au cœur de notre partenariat réside une conviction commune dans les capacités transformatrices de l'autonomisation, de la conscience de soi et des parcours de carrière intentionnels. Ensemble, nous visons à amplifier non seulement la croissance individuelle, mais également à élever la performance globale de nos clients communs. » Ronald Dahms, Directeur général de SuccessFinder.

L'union des forces de SuccessFinder et de Normandin Beaudry marque un moment charnière dans le secteur des RH, offrant des perspectives nouvelles et prometteuses. Le meilleur est à venir.

À propos de SuccessFinder

SuccessFinder est une entreprise de technologie RH spécialisée dans l'évaluation comportementale et l'analytique en vue de la sélection, du développement et de la gestion des talents pour des postes essentiels, des individus à potentiel élevé et les leaders. Avec son évaluation psychométrique inégalée formant la partie intégrante de son approche scientifique, elle fournit des analyses approfondies dans une plateforme conviviale permettant de prendre des décisions prédictives et éclairées en matière de gestion des talents et d'opportunités de développement.

SuccessFinder génère des résultats éprouvés pour des centaines de grandes entreprises partout dans le monde, comme CAE, Desjardins, Magna International, iA Financial Group, Novacap, McKesson/Rexall, et de nombreuses institutions financières et entreprises manufacturières internationales.

À propos de Normandin Beaudry

Fondé en 1992, Normandin Beaudry est un chef de file dans le secteur des services-conseils en actuariat et en rémunération globale. Avec une équipe de près de 350 personnes partout au Canada, nous aidons notre clientèle à atteindre ses objectifs de performance financière et humaine. Nous offrons des solutions pratiques et novatrices en rémunération globale permettant à notre clientèle de se démarquer grâce à des stratégies créatives d'attraction, de mobilisation et de fidélisation des talents.

Normandin Beaudry sert une clientèle pancanadienne dans huit champs d'expertise : performance, rémunération, communication, santé, assurance collective, retraite et épargne, administration des régimes de retraite et gestion d'actifs.

