LE BUDGET MOYEN D'AUGMENTATIONS SALARIALES DE 3,3 % CADRE AVEC LES PRÉVISIONS

MONTRÉAL, le 22 janv. 2025 /CNW/ - Normandin Beaudry, chef de file dans le secteur des services-conseils en actuariat et en rémunération globale, a publié les résultats de son enquête éclair sur les prévisions d'augmentations salariales pour 2025. En novembre 2024, les spécialistes en rémunération de la firme ont sondé près de 400 organisations canadiennes afin d'évaluer leur budget initial d'augmentations salariales pour 2025 établi à l'été 2024 et ont déterminé que les prévisions correspondaient étroitement aux résultats de l'enquête, à savoir 3,3 %.

FAITS SAILLANTS

L'enquête éclair montre que les augmentations salariales projetées frôlent les prévisions initiales

L'enquête révèle que 68 % des organisations participantes n'ont fait aucun changement à leurs prévisions pour 2025 initialement établies à l'été 2024. Parmi celles qui ont modifié leurs prévisions initiales, 65 % ont diminué leur budget principalement dans le cadre d'efforts de réduction des coûts.

Le budget d'augmentations salariales moyen projeté de 3,3 % au Canada pour 2025 se situe très près des prévisions de 3,4 %, excluant les gels, établies à l'été 2024. L'enquête révèle une diminution graduelle du budget d'augmentations salariales moyen, après les hausses marquées observées entre 2021 et 2023. Anna Potvin, associée et cheffe de pratique en rémunération chez Normandin Beaudry, explique ce phénomène : « Les organisations tentent de trouver un juste équilibre entre la fidélisation des meilleurs talents et la gestion de l'enveloppe de rémunération de façon à assurer la compétitivité et l'agilité de l'organisation dans un paysage géopolitique marqué par le changement et l'incertitude. Bien que moins optimistes que les 3,6 % de l'an dernier, il est important de noter que les prévisions pour 2025 restent supérieures aux tendances historiques et aux taux d'inflation actuels. »

Quels types d'organisations modifient leurs prévisions budgétaires?

La plupart des secteurs rapportent des baisses mineures prévues aux budgets initiaux d'augmentations salariales. Les organisations qui indiquent les baisses les plus importantes proviennent des secteurs suivants : jeu électronique et effets visuels, transport et entreposage, télécommunications, traitements de données et hébergement de données. Les prévisions plus conservatrices issues de l'enquête peuvent être le reflet des augmentations importantes mises en place dans les programmes de rémunération au cours des derniers cycles, des efforts de réduction des coûts et de la diminution de la pression sur le marché pour recruter les talents. En revanche, on observe des hausses des budgets initiaux d'augmentations salariales dans les secteurs suivants : finance et assurances, services publics, pharmaceutique et biotechnologie. Ces augmentations sont possiblement liées à la nature concurrentielle du marché, et servent de stratégie pour fidéliser les talents clés et régler des enjeux d'équité interne.

Budget supplémentaire pour plus de flexibilité

Quarante-deux pour cent des organisations qui ont participé à l'enquête prévoient également de réserver un budget supplémentaire moyen de 0,9 % en 2025. « En planifiant ces budgets, les organisations seront en meilleure posture pour répondre aux défis qui se présenteront tout au long du prochain cycle de rémunération, explique Anna Potvin. Cette stratégie leur permet de s'attaquer plus en profondeur aux enjeux d'équité interne grâce à des rajustements de salaire ponctuels. De plus, le fait d'y réserver une partie de leur budget peut aider à différencier les augmentations salariales pour le personnel très performant, et à appuyer les efforts de fidélisation pour les rôles hautement stratégiques ou essentiels à l'organisation. »

Budgets totaux stables

Au Canada, le budget total moyen d'augmentations salariales[1] demeure à 3,6 % pour 2025, ce qui est légèrement inférieur aux prévisions initiales de 3,7 %, excluant les gels, établies à l'été 2024. Les prévisions du budget total moyen d'augmentations salariales par type d'organisation comprennent :

Organismes à but non lucratif : 4,1 %

Sociétés privées (non cotées en bourse) : 3,9 %

Sociétés ouvertes (cotées en bourse) : 3,4 %

Sociétés d'État / entreprises publiques : 3,6 %

La rémunération globale, partie intégrante de la solution

Alors que les budgets d'augmentations salariales continuent à diminuer et à se stabiliser par rapport aux normes prépandémiques, les organisations doivent élaborer des stratégies pour rester compétitives au-delà de la rémunération en espèces. Pour 2025, les organisations semblent se concentrer à l'interne sur les bases de leur rémunération globale; 58 % d'entre elles s'assurent que leurs programmes de rémunération globale demeurent compétitifs, 57 % misent sur la mobilisation du personnel et la communication, et 32 % revoient l'architecture et la hiérarchisation des emplois. En accordant la priorité à ces domaines, les organisations peuvent mieux soutenir les membres de leur personnel, tout en renforçant leur compréhension et leur appréciation des programmes qui existent pour soutenir le développement des talents. Cet objectif interne peut aider les organisations à se démarquer de la concurrence, et à rester un employeur de choix.

Vous trouverez le rapport complet et l'outil interactif présentant des segmentations par province, par secteur d'activité, par type et par taille d'organisation sur le site de Normandin Beaudry.

[1] Le budget total comprend le budget d'augmentations salariales et le budget supplémentaire.

