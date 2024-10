Le nouvel Accélérateur de talent SuccessFinder fournit des informations comportementales approfondies pour accélérer la croissance professionnelle

MONTRÉAL, le 8 oct. 2024 /CNW/ - SuccessFinder, le chef de file dans l'évaluation comportementale prédictive des talents en milieu de travail, a le plaisir d'annoncer le lancement de l'Accélérateur de talent SuccessFinder, une solution novatrice pour maximiser l'impact du développement des talents à l'échelle des organisations. Rigoureusement testé et basé sur les commentaires approfondis des clients, le nouvel outil met en valeur l'engagement de SuccessFinder en faveur de l'innovation continue, en offrant des solutions qui permettent de relever efficacement les défis en constante évolution des ressources humaines.

« L'Accélérateur de talent SuccessFinder relève non seulement les défis RH critiques, mais souligne également notre engagement en faveur de l'innovation et de la croissance de l'entreprise en nous permettant de développer de nouveaux marchés », a déclaré Ronald Dahms, président et chef de la direction de SuccessFinder.

La solution Accélérateur de talent SuccessFinder, reposant sur plus de 50 ans de recherche en psychologie industrielle et organisationnelle, donne aux employés un accès instantané à des données comportementales approfondies. Son approche libre-service unique transforme le développement des talents, en fournissant une solution adaptée aux entreprises qui permet aux employés de prendre le plein contrôle de leur développement, d'acquérir une meilleure compréhension de leurs comportements et de surmonter les obstacles à leur croissance. Elle les aide également à aligner leurs forces sur les objectifs de l'entreprise, offre des conseils d'experts et soutient des plans de croissance axés sur des actions concrètes.

« L'Accélérateur de talent SuccessFinder a le potentiel de changer la donne pour les organisations. Il répond directement au besoin critique de renforcer la connaissance de soi et du développement à l'échelle de l'entreprise. Cette solution soutient la croissance de chaque employé, favorisant une culture d'apprentissage et de développement continus. Le résultat ? Un langage commun autour du développement du leadership en plus d'une agilité accrue et d'un meilleur engagement des employés », a déclaré Ray Kazan, directeur principal des RH, Gestion des talents, chez CAE.

L'Accélérateur de talent SuccessFinder marque un progrès important dans le secteur des technologies RH. La solution révèle des informations sur les talents, pour chaque organisation et son modèle de leadership unique, ce qui a un impact mesurable sur les personnes et les entreprises. L'équipe de SuccessFinder a travaillé sans relâche au développement de cette solution pour dépasser les normes de l'industrie, offrant une valeur, une expérience et des informations inégalées aux services des ressources humaines et des talents.

À propos de SuccessFinder

Prédire l'excellence en leadership.

SuccessFinder accélère l'excellence du leadership en évaluant le potentiel des individus grâce à la puissance de l'ADN Comportemental. Nos solutions renforcent la connaissance de soi en révélant les comportements clés requis par les leaders et leurs équipes pour exceller dans leurs rôles et atteindre leur plein potentiel. Nous révolutionnons la façon dont les entreprises évaluent, identifient et développent leurs meilleurs talents, dans leur contexte et leur culture uniques.

SuccessFinder génère des résultats probants pour des centaines de grandes organisations à travers le monde, dont CAE, Beneva, Magna International, iA Groupe financier, Desjardins, McKesson/Rexall, ainsi que de nombreuses institutions financières et fabricants de renom à l'échelle mondiale.

Pour en savoir plus : successfinder.com.

