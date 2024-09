« Bien que les pressions économiques et la concurrence pour attirer les talents demeurent, nous commençons à voir un retour progressif aux normes du marché prépandémique alors que les budgets d'augmentations salariales continuent de diminuer pour une deuxième année consécutive », a déclaré Anna Potvin, associée et cheffe de pratique, Rémunération, chez Normandin Beaudry.

FAITS SAILLANTS

Des budgets salariaux supplémentaires sont encore envisagés pour soutenir des enjeux de rémunération

Alors que les budgets d'augmentations salariales reviennent tranquillement à des normes plus habituelles, les organisations continuent à dégager un budget supplémentaire pour faire face aux pressions pouvant découler de la pénurie de talents ou de la conjoncture économique. En 2024, environ 50 % des organisations participantes ont accordé un budget supplémentaire de 1,0 % en moyenne, en plus de leur budget général d'augmentations salariales. Pour l'année à venir, l'enquête de Normandin Beaudry révèle que la tendance se maintient, avec 44 % des organisations canadiennes qui prévoient d'accorder un budget supplémentaire de 1,0 % en moyenne pour le cycle de révision salariale de 2025. Ces budgets serviront entre autres à faire des ajustements en fonction du marché, à fidéliser les talents qui occupent des fonctions stratégiques et à différencier la rémunération des talents les plus performants.

Secteurs d'activité où l'on prévoit de fortes augmentations

Pour 2025, les secteurs d'activité suivants prévoient des budgets d'augmentations salariales supérieurs à la moyenne :

Hautes technologies : 4,3 %





Télécommunication, traitements de données, hébergement de données et services connexes : 3,9 %





Services professionnels, scientifiques et techniques : 3,7 %





Construction : 3,6 %





Conception informatique, sécurité, services informatiques et IA : 3,6 %





Service-conseil en TI : 3,5 %





Énergie, mines et métaux : 3,5 %





Fondations, aide communautaire et soins de santé : 3,5 %

Les résultats de l'enquête sur les augmentations salariales indiquent qu'à mesure que le marché du travail continue de s'équilibrer et que les pressions inflationnistes s'atténuent, les organisations ressentent moins de pression et adoptent une approche plus prudente dans la gestion de l'enveloppe de rémunération. « Alors que les prévisions moyennes d'augmentations salariales demeurent au-delà de 3 %, les organisations prennent en compte leur capacité financière dans leur planification à long terme. Plusieurs cycles de fortes augmentations salariales pourraient ne pas être durables, et les organisations restent prudentes lorsqu'il s'agit d'ajouter des coûts salariaux récurrents supplémentaires dans leur planification », conclut Anna Potvin.

Vous trouverez l'outil interactif qui comprend, entre autres, des ventilations par province, par secteur d'activité, par type d'organisation et par taille d'entreprise ici.

À propos de Normandin Beaudry

Fondée en 1992, Normandin Beaudry joue un rôle de premier plan dans le secteur des services-conseils en actuariat et rémunération globale au Canada. Depuis ses bureaux de Montréal, de Toronto et de Québec, une équipe de plus de 350 personnes sert une clientèle pancanadienne dans les diverses expertises au service de la rémunération globale : retraite, épargne, gestion d'actifs, administration des régimes de retraite, assurance collective, rémunération, santé, performance et communication.

En 2023, tout en préservant son indépendance, Normandin Beaudry a élargi sa portée en devenant actionnaire à parts égales de MBWL International, une coentreprise regroupant déjà Milliman, Barnett Waddingham et Lurse.

À propos de notre expertise en rémunération

Notre équipe de services-conseils en rémunération est la plus grande au Canada, comptant plus de 40 spécialistes aux profils variés. Notre approche s'appuie sur l'utilisation intelligente et innovante des données et de la technologie à des fins décisionnelles, sur l'originalité et la simplicité de nos solutions et sur des interventions au cœur de l'action. Pour plus de détails, consultez le https://www.normandin-beaudry.ca/champs-expertises/remuneration/.

