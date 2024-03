Nordest, Ferme La Rose des Vents, Technologies Ecofixe et Kyra, toutes dirigées ou codirigées par des femmes, obtiennent des aides financières totalisant près de 1,4 M$ de la part DEC.

À la veille de la Journée internationale des femmes célébrée le 8 mars, le gouvernement du Canada tient à souligner le rôle que jouent les entrepreneures dans le développement économique du pays. Leur apport est inestimable et contribue à bâtir des communautés plus saines, plus prospères et plus inclusives.

C'est pourquoi l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, profite de cette occasion pour annoncer aujourd'hui des contributions remboursables totalisant 1 395 042 $ à quatre entreprises à propriété féminine. Ce soutien de DEC permettra d'appuyer leur croissance en améliorant leur performance et leur productivité, notamment par l'acquisition d'équipements.

Fondée en 2002, Nordest (9183‑2352 Québec inc.) est une PME des Hautes‑Laurentides spécialisée dans la transformation et la vente de produits alimentaires québécois (viandes, volailles et plats prêts à manger). La demande en forte croissance pour ses produits a incité sa présidente et propriétaire, Céline Bélec, à relocaliser et automatiser les activités de production de son entreprise. La contribution remboursable de 700 000 $ accordée par DEC à Nordest permettra la construction d'une usine de transformation alimentaire dans le nouveau parc industriel de Mont‑Laurier et l'acquisition d'équipements numériques et automatisés.

Fondée en 1945, la Ferme La Rose des Vents (9181‑2958 Québec inc.) est une entreprise familiale de Mont‑Laurier spécialisée en production-transformation de volailles. Codirigée par Diane Aubin , vice‑présidente, la PME d'une trentaine d'employé‍•‍e‍•‍s a entrepris un projet d'expansion et d'amélioration de sa productivité afin d'assurer sa croissance. La contribution remboursable de 300 000 $ accordée par DEC permettra entre autres à l'entreprise d'agrandir son usine et de se doter d'équipements automatisés.

Fondée en 2014, Technologies Ecofixe a développé deux systèmes novateurs pour le traitement biologique des eaux usées permettant d'améliorer considérablement les performances des installations d'épuration d'eau déjà existantes. Souhaitant soutenir la compétitivité et l'expansion de son entreprise, Marisol Labrecque , présidente, a décidé de rapatrier les activités manufacturières. La contribution remboursable de 200 000 $ accordée par DEC permettra notamment à la PME de Blainville de se procurer des équipements et de lancer une stratégie de commercialisation aux États‑Unis.

Fondée en 1992, Kyra inc. se spécialise dans la création, la fabrication et l'installation d'armoires de cuisines et de salles de bain sur mesure. Pour demeurer compétitive et pour mieux répondre aux besoins de sa clientèle, cette entreprise familiale, dont Katherine Coster est copropriétaire, s'est résolue à améliorer sa productivité grâce à l'adoption de technologies numériques. La contribution remboursable de 195 042 $ accordée par DEC permettra à la PME de Sainte‑Adèle d'acquérir deux robots pour automatiser ses tâches de sablage et de peinture.

« Notre gouvernement s'est engagé à soutenir la croissance des entreprises canadiennes et à diversifier l'économie des communautés - et cela ne peut se faire sans l'apport essentiel des femmes entrepreneures. À la veille de la Journée internationale des femmes, je suis fière du soutien de DEC à ces quatre entreprises d'importances pour la région des Laurentides, toutes dirigées par des femmes aux parcours inspirants. Félicitations à Céline Bélec, Diane Aubin, Marisol Labrecque et Katherine Coster, de même qu'à leurs équipes pour ces beaux projets! »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Au Canada , 17 % des petites et moyennes entreprises canadiennes appartiennent à des femmes.

, 17 % des petites et moyennes entreprises canadiennes appartiennent à des femmes. Des études montrent qu'en favorisant l'équité entre les genres et la participation économique des femmes à l'économie, le Canada pourrait ajouter jusqu'à 150 milliards de dollars au PIB d'ici 2026.

pourrait ajouter jusqu'à 150 milliards de dollars au PIB d'ici 2026. DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

