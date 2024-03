J.L. Leclerc & Fils et Portes & Fenêtres Abritek, deux entreprises dirigées ou codirigées par des femmes, obtiennent des aides financières de DEC totalisant 1 500 000 $ pour améliorer leur productivité et leur capacité de production.

SAINT-GEORGES, QC, le 8 mars 2024 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

À l'occasion de la Journée internationale des femmes, le gouvernement du Canada tient à souligner le rôle que jouent les entrepreneures dans le développement économique du pays. Leur apport est inestimable et contribue à bâtir des communautés plus saines, plus prospères et plus inclusives.

C'est pourquoi l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, annonce aujourd'hui des appuis financiers à J.L. Leclerc & Fils et à Portes & Fenêtres Abritek. Grâce à ce soutien de DEC, les deux entreprises dirigées ou codirigées par des femmes pourront améliorer leur productivité et leur capacité de production.

Fondée en 1988, J.L. Leclerc & Fils se spécialise dans la conception, la fabrication et l'assemblage de produits mécanosoudés destinés principalement aux industries de l'énergie et du transport. L'entreprise constitue un fournisseur stratégique pour plusieurs donneurs d'ordres d'importance provenant de secteurs d'activités favorisant la réduction des GES, comme le transport électrique et l'hydroélectricité. Depuis 2008, la vice‑présidence de cette PME familiale est assumée par Julie Leclerc. Grâce à la contribution remboursable de 1 M$ de DEC, l'entreprise pourra acquérir et mettre en service un centre d'usinage numérique et des équipements de production robotisés, notamment trois cellules de soudure, une découpeuse au laser et une presse plieuse.

En affaires depuis 1947, Portes & Fenêtres Abritek fabrique des portes, des fenêtres et des portes-patio. Depuis 2014, l'entreprise familiale de troisième génération est menée par une équipe de direction composée de trois femmes, Josée Bilodeau, Bianca Dupuis et Catherine Dupuis, et d'un homme, Jonathan Dupuis. D'autres fonctions clés ont également été confiées à des membres de la famille, entre autres pour assurer le maintien de la croissance des ventes. L'entreprise souhaite poursuivre l'automatisation de ses procédés en se dotant de nouveaux équipements numériques plus performants. La contribution remboursable de 500 000 $ de DEC portera sur l'acquisition et l'installation d'une fraiseuse à meneaux et d'un centre de coupe automatique avec fonction d'usinage intégrée pour la chaîne de fabrication des fenêtres oscillo-battantes et des portes-patio.

Citations

« Notre gouvernement s'est engagé à soutenir la croissance des entreprises canadiennes et à diversifier l'économie des communautés, et cela ne peut se faire sans l'apport essentiel des femmes entrepreneures. En cette Journée internationale des femmes, je suis fière du soutien de DEC à J.L. Leclerc & Fils et à Portes & Fenêtres Abritek, deux entreprises dirigées ou codirigées par des femmes au parcours inspirant. Félicitations à Julie Leclerc et Josée Bilodeau, de même qu'à leurs équipes respectives, pour leurs beaux projets! »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« La contribution de DEC permettra à l'entreprise d'accélérer son projet de transformation technologique afin de soutenir sa croissance des prochaines années et de demeurer un partenaire de choix pour les grands donneurs d'ordre. »

Julie Leclerc, vice‑présidente, J.L. Leclerc & Fils inc.

« Nous sommes ravis que DEC souligne son appui à notre projet d'acquisition de nouveaux équipements numériques en cette Journée internationale des femmes. Grâce à ce soutien, nous pourrons améliorer notre productivité et notre capacité de production et ainsi continuer à offrir des portes et fenêtres de qualité supérieure, et le faire dans l'environnement de travail aux valeurs humaines et familiales qui nous caractérise! »

Josée Bilodeau, présidente, Portes & Fenêtres Abritek inc.

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Au Canada , 17 % des petites et moyennes entreprises canadiennes appartiennent à des femmes.

, 17 % des petites et moyennes entreprises canadiennes appartiennent à des femmes. Des études montrent qu'en favorisant l'équité entre les genres et la participation économique des femmes à l'économie, le Canada pourrait ajouter jusqu'à 150 milliards de dollars au PIB d'ici 2026.

pourrait ajouter jusqu'à 150 milliards de dollars au PIB d'ici 2026. DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

