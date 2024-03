L'entreprise fondée et dirigée par Lise Déziel obtient une aide financière de 700 000 $ de la part de DEC afin d'automatiser ses activités.

MARICOURT, QC, le 8 mars 2024 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Dans la foulée de la Journée internationale des femmes célébrée le 8 mars, le gouvernement du Canada tient à souligner le rôle que jouent les entrepreneures dans le développement économique du pays. Leur apport est inestimable et contribue à bâtir des communautés plus saines, plus prospères et plus inclusives.

C'est pourquoi Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, au nom de l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, profite de cette occasion pour annoncer aujourd'hui une contribution remboursable de 700 000 $ à Cordé Électrique inc., une PME dirigée par une entrepreneure reconnue dans la région pour son esprit d'initiative et son leadership. Cet appui de DEC permettra à Cordé Électrique d'acquérir de nouveaux équipements automatisés afin d'améliorer sa productivité et d'assurer son expansion, un tournant important pour l'entreprise.

Fondée en 2010 par Lise Déziel, récipiendaire de plusieurs prix pour son leadership et ses qualités de femme d'affaires, Cordé Électrique est une entreprise qui se spécialise dans la production de harnais électriques sur mesure. Depuis quelques années, la PME manufacturière peine à suffire à la demande, et ce, malgré plusieurs investissements dans son parc d'équipements. La croissance de l'entreprise s'en trouve freinée, faute d'une capacité de production suffisante. Pour demeurer un fournisseur de choix, la PME doit donc augmenter sa capacité de production et sa productivité. L'aide financière de DEC permettra ainsi à l'entreprise de faire l'acquisition d'équipements automatisés pour la découpe, le sertissage et le dégainage, ainsi que d'équipements informatiques.

« Les PME sont des moteurs essentiels pour notre économie et nos communautés, et je suis ravie de l'annonce du soutien de DEC en cette Journée internationale des femmes. Cordé Électrique, une entreprise à propriété féminine en pleine croissance, constitue un employeur d'importance pour la région. Le succès et les retombées de son projet d'acquisition d'équipements contribueront assurément à la vitalité économique du Val-Saint-François, mais aussi de tous les Cantons-de-l'Est. »

Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« Notre gouvernement s'est engagé à soutenir la croissance des entreprises canadiennes et à diversifier l'économie des communautés - et cela ne peut se faire sans l'apport essentiel des femmes entrepreneures. En cette Journée internationale des femmes, je suis fière du soutien de DEC à Cordé Électrique, une entreprise fondée et dirigée par une femme au parcours inspirant. Félicitations à Lise Déziel et à toute l'équipe de Cordé Électrique pour ce beau projet! »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« Le volet d'investissement est une partie importante de notre plan stratégique 2023-2025. Grâce à la participation de DEC pour l'acquisition de nouveaux équipements de production, nous pourrons soutenir la croissance de nos clients et ainsi rester un partenaire de choix tout en continuant à développer le dynamisme économique de notre région rurale. »

Lise Déziel, présidente-directrice générale, Cordé Électrique

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Au Canada , 17 % des petites et moyennes entreprises canadiennes appartiennent à des femmes.

, 17 % des petites et moyennes entreprises canadiennes appartiennent à des femmes. Des études montrent qu'en favorisant l'équité entre les genres et la participation économique des femmes à l'économie, le Canada pourrait ajouter jusqu'à 150 milliards de dollars au PIB d'ici 2026.

pourrait ajouter jusqu'à 150 milliards de dollars au PIB d'ici 2026. DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

