Cette édition 2025 a bénéficié du soutien exceptionnel de ses coprésidents d'honneur : Philippe Adam, président-directeur général de Pomerleau, et Viviane Croux, première vice-présidente et chef Québec, BMO Entreprises. Le comité organisateur, présidé par Patricia Lemaire et composé de Violette Cohen, Josée Dufresne, Vanessa Germain, Francis Guindon, Nicolas Morin et Cathy Samson, a orchestré la soirée avec brio. Produite par LaBoum, avec une identité visuelle signée maubau et Shoot Studio, et des capsules vidéo de Freezing Summer Films, l'expérience offrait une immersion artistique complète.

« Le Bal du MAC est un moment privilégié où la fête, l'art contemporain et la générosité s'unissent dans une ambiance vibrante et inspirante. Le Musée rassemble, éveille les esprits et fait rayonner la créativité. Chez Pomerleau, nous croyons profondément que l'art contribue, tout comme nos projets, à bâtir des communautés plus fortes, inclusives et humaines », a déclaré Philippe Adam. De son côté, Viviane Croux a ajouté : « Cette soirée témoigne du rôle essentiel que joue la philanthropie dans la vitalité culturelle de Montréal. Ensemble, nous permettons au MAC de poursuivre sa mission et d'inspirer les générations futures.»

Les invités ont vécu une expérience mémorable : cocktail de bienvenue signé Birks, avec champagne Pol Roger et caviar Oysters & Caviar ; repas gastronomique de Traiteur Brera et dessert de pâtisserie Rhubarbe ; station de retouche beauté Rennaï pour briller toute la soirée ; espace photo immersif ROYALMOUNT pour immortaliser les moments forts ; et carnet-cadeau conçu par maubau et Shoot Studio, imprimé par L'Empreinte et rendu possible grâce à l'appui de CIBC. Moment phare de la soirée, l'artiste montréalais Shawn Kuruneru a transformé en direct une voiture de prestige Bentley en véritable œuvre d'art, avant que les convives ne profitent d'un lounge de départ exclusif. L'atmosphère festive était rythmée par DJ Lost Heroes.

Parmi les invités, plusieurs personnalités du milieu artistique et des affaires ont foulé le tapis rouge, immortalisé par l'espace photo immersif de ROYALMOUNT.

« Le succès de cette soirée mémorable illustre à quel point le Bal du MAC est bien plus qu'une célébration. C'est un moteur qui permet à la Fondation de soutenir le Musée dans l'enrichissement de sa collection et l'acquisition d'œuvres qui marqueront l'histoire de l'art contemporain. Nous remercions tous ceux et celles rendant cet événement unique possible, ainsi que nos invités », a affirmé Anne Lebel, directrice générale de la Fondation du MAC.

Le Bal du MAC joue un rôle déterminant dans l'acquisition d'œuvres majeures qui marqueront durablement l'histoire du Musée et consolideront son rôle de chef de file en art contemporain. Grâce aux fonds recueillis et au soutien de la communauté d'affaires, le MAC a pu intégrer à sa collection des pièces emblématiques telles que The Red Room - Child (1994) de Louise Bourgeois, Jumbo Spoons and Big Cake (2000) de Thomas Hirschhorn et Intersection articulée. Architecture relationnelle 18 (2011) de Rafael Lozano-Hemmer. Ces acquisitions viennent enrichir une collection déjà forte de plus de 8 200 œuvres et assurent le rayonnement du MAC et de Montréal comme pôles majeurs de l'art contemporain.

Grâce à la générosité de ses partenaires, notamment Birks, Bentley, Rennaï, Cain Lamarre, CIBC et ROYALMOUNT, le Bal du MAC demeure l'un des événements les plus attendus de l'année. Les fonds récoltés permettront au MAC de poursuivre ses activités éducatives, d'enrichir sa collection et de mettre en lumière des artistes québécois et internationaux de renom.

À PROPOS DE LA FONDATION DU MAC

La Fondation du Musée d'art contemporain a pour mission de soutenir le Musée dans ses divers pôles d'activités, soit l'enrichissement de sa collection, la production d'expositions, la promotion et les programmes éducatifs. Elle a donc le mandat de solliciter des fonds auprès des entreprises, des fondations philanthropiques et des individus intéressés à la diffusion et à la conservation de l'art contemporain québécois, canadien et international. La Fondation participe ainsi au rayonnement de la toute première institution d'importance vouée entièrement à l'art actuel au Canada : le Musée d'art contemporain de Montréal. Visitez : macm.org/fondation/

À PROPOS DU MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN DE MONTRÉAL

Depuis 60 ans, le MAC assure la rencontre entre des artistes locaux et internationaux, leurs œuvres et des publics variés, célébrant l'art comme une composante essentielle de la vie à Montréal et au Québec. Le siège social du Musée au cœur du Quartier des spectacles faisant l'objet d'une transformation architecturale majeure, le MAC a temporairement relocalisé ses activités à Place Ville Marie, autre lieu emblématique de la métropole. Pendant toute la durée des travaux, le Musée rejoint le public au moyen d'expositions temporaires mettant en lumière des artistes exceptionnels et présentant une variété de pratiques. En plus de deux expositions principales par an, le MAC à Place Ville Marie offre des programmes publics ainsi qu'une vaste gamme de services éducatifs et d'activités de sensibilisation communautaire. Visitez : http://www.macm.org/

