Nomination de Catherine Julien à la direction générale de la Fondation du Musée d'art contemporain de Montréal (MAC)

MONTRÉAL, le 18 nov. 2025 /CNW/ - Au nom du conseil d'administration de la Fondation du Musée d'art contemporain de Montréal, la présidente du Conseil, Julie Couture, est heureuse d'annoncer la nomination de Catherine Julien au poste de directrice générale de la Fondation du MAC.

Catherine Julien, nouvelle directrice générale de la Fondation du MAC (Groupe CNW/Fondation du MAC)

Spécialisée en développement philanthropique et en gestion de campagnes majeures, Catherine Julien cumule plus de dix ans d'expérience à la croisée de la culture, de la philanthropie et du développement stratégique. Depuis 2022, elle occupe le poste de directrice, développement philanthropique et campagne majeure à la Fondation du MAC, où elle pilote les partenariats avec de grands donateurs, entreprises et fondations afin de soutenir la transformation du Musée et son rayonnement.

Avant de se joindre à la Fondation du MAC, elle a contribué à la croissance des programmes de dons majeurs et planifiés du Musée McCord Stewart. Son parcours, qui allie expériences en philanthropie et en gestion culturelle, lui permet d'aborder chaque projet avec rigueur, créativité et une vision axée sur l'impact. Impliquée au sein de plusieurs conseils d'administration -- dont la Fondation AGAC, Le Livart et SAMO Studio Musée --, elle met son expertise et son réseau au service des institutions artistiques et culturelles, afin de favoriser leur accessibilité et leur développement.

« Catherine Julien incarne à la fois la rigueur et la passion qui définissent la mission de la Fondation du MAC », affirme Julie Couture, présidente du conseil d'administration de la Fondation du MAC. « Sa compréhension fine des enjeux philanthropiques et sa profonde connexion avec le milieu culturel font d'elle la personne toute désignée pour diriger la Fondation à un moment charnière de son histoire. Au nom du conseil d'administration, je lui souhaite la plus chaleureuse des bienvenues dans ses nouvelles fonctions ».

Sous la direction de Catherine Julien, la Fondation du MAC poursuivra son engagement à soutenir le développement et le rayonnement du Musée d'art contemporain de Montréal, tout en renforçant les liens entre la communauté artistique, les donateurs et le public.

À propos de la Fondation du MAC

La Fondation du Musée d'art contemporain de Montréal a pour mission de soutenir le développement et le rayonnement du MAC en mobilisant la communauté autour de la création contemporaine. Grâce à l'appui de ses partenaires, donateurs et mécènes, la Fondation contribue à faire du MAC un lieu d'innovation, de dialogue et de découvertes artistiques.

SOURCE Fondation du MAC

Pour toute demande d'information ou d'entrevue : Laura Bertrand, coordonnatrice, communications et événements philanthropiques, Fondation du MAC | 514 742-5119, [email protected]