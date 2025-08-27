UNE SOIRÉE ÉLÉGANTE ET AUDACIEUSE

Sous la coprésidence d'honneur de Philippe Adam (président-directeur général, Pomerleau) et de Viviane Croux (première Vice-présidente et Chef Québec, BMO Entreprises), figures phares du monde des affaires, l'édition 2025 du Bal s'annonce grandiose. L'événement est porté par un comité de bénévoles engagés, dirigé par Patricia Lemaire (présidente), et composé de Violette Cohen, Josée Dufresne, Vanessa Germain, Francis Guindon, Nicolas Morin et Cathy Samson.

« C'est un privilège d'être aux côtés du MAC pour célébrer l'art contemporain lors d'une soirée aussi élégante qu'audacieuse, au bénéfice de toute la communauté culturelle. », affirme Philippe Adam, président-directeur général, Pomerleau.



« Le Bal du MAC démontre la puissance de la philanthropie : ensemble, nous permettons au Musée d'enrichir sa collection d'œuvres marquantes qui inspireront des générations. », ajoute Viviane Croux, première Vice-présidente et chef Québec, BMO Entreprises.



Les convives vivront une expérience prestigieuse : un repas gastronomique préparé par Traiteur Brera, des performances artistiques inédites et une immersion visuelle et créative autour du thème Manifesto. Depuis sa première édition en 1987, le Bal du MAC s'est imposé comme l'un des événements philanthropiques les plus attendus de l'année, récoltant à chaque fois près d'un million de dollars au bénéfice du Musée.



SOUTENIR LES ACQUISITIONS MAJEURES DU MAC

Le Bal du MAC a pour mission de soutenir directement le Musée dans l'enrichissement de sa collection. Il joue un rôle dans l'acquisition d'œuvres déterminantes, pertinentes et convoitées, qui marqueront durablement l'histoire du MAC et consolideront son rôle de musée phare en art contemporain.



Acquérir des œuvres majeures d'artistes renommés implique des investissements importants : grâce au soutien de la communauté d'affaires et des donateurs, le Bal permet au MAC d'intégrer à sa collection des pièces emblématiques, telles que The Red Room - Child (1994) de Louise Bourgeois, Jumbo Spoons and Big Cake (2000) de Thomas Hirschhorn ou encore Intersection articulée. Architecture relationnelle 18 (2011) de Rafael Lozano-Hemmer.



Ces acquisitions contribuent non seulement à renforcer la collection déjà riche de plus de 8 200 œuvres, mais aussi à maintenir le rayonnement du MAC et de Montréal comme pôles majeurs de l'art contemporain.



« Le Bal du MAC n'est pas seulement une soirée d'exception, c'est le moteur qui permet à la Fondation de soutenir le Musée dans le renforcement de sa collection et l'acquisition d'œuvres phares. Grâce à l'implication de la communauté et notre appui continu, le MAC continue de faire rayonner l'art contemporain et de stimuler la créativité des artistes d'ici et d'ailleurs », affirme Anne Lebel, directrice générale de la Fondation du MAC.

UNE COMMUNAUTÉ CRÉATIVE RÉUNIE POUR L'OCCASION

Pour cette édition, qui s'annonce haute en couleur, une large communauté artistique montréalaise s'est mobilisée pour concevoir un univers unique. La soirée est produite par LaBoum, avec la complicité du studio d'image de marque maubau et de Shoot Studio, et en collaboration avec Freezing Summer Films, à l'origine des capsules diffusées sur les réseaux sociaux.

En réunissant ces talents complémentaires, le Bal s'appuie sur la force d'un écosystème créatif vibrant et solidaire. Cette collaboration illustre l'effervescence artistique montréalaise et incarne l'esprit de Manifesto : briser les codes, défier l'ordinaire et célébrer une créativité sans compromis.

LE MAC : UNE INSTITUTION EN TRANSFORMATION

Alors que le chantier du MAC à la Place des Arts progresse en vue d'une ouverture au public en 2028, l'enrichissement de la collection demeure une priorité. Les œuvres acquises grâce au Bal occuperont les nouvelles aires d'exposition du Musée, dont les superficies seront doublées.

La vision portée par Stéphan La Roche, directeur général du MAC depuis 2024, est claire : un Musée transformé, ouvert et visionnaire, faisant rayonner les artistes d'ici sur la scène internationale, et offrant aux publics, notamment les jeunes générations, un accès privilégié à l'art contemporain.

UNE INVITATION À CONTRIBUER À UN HÉRITAGE CULTUREL

Chaque billet, chaque don, contribue à l'enrichissement d'un patrimoine culturel commun. En participant au Bal du MAC 2025, la communauté montréalaise rend possible l'acquisition d'œuvres qui inspireront les générations de demain.

https://macm.org/activites/bal-du-mac-2025/

À PROPOS DE LA FONDATION DU MAC

La Fondation du Musée d'art contemporain a pour mission de soutenir le Musée dans ses divers pôles d'activités, soit l'enrichissement de sa collection, la production d'expositions, la promotion et les programmes éducatifs. Elle a donc le mandat de solliciter des fonds auprès des entreprises, des fondations philanthropiques et des individus intéressés à la diffusion et à la conservation de l'art contemporain québécois, canadien et international. La Fondation participe ainsi au rayonnement de la toute première institution d'importance vouée entièrement à l'art actuel au Canada : le Musée d'art contemporain de Montréal. Visitez : macm.org/fondation/

À PROPOS DU MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN DE MONTRÉAL

Depuis 60 ans, le MAC assure la rencontre entre des artistes locaux et internationaux, leurs œuvres et des publics variés, célébrant l'art comme une composante essentielle de la vie à Montréal et au Québec. Le siège social du Musée au cœur du Quartier des spectacles faisant l'objet d'une transformation architecturale majeure, le MAC a temporairement relocalisé ses activités à Place Ville Marie, autre lieu emblématique de la métropole. Pendant toute la durée des travaux, le Musée rejoint le public au moyen d'expositions temporaires mettant en lumière des artistes exceptionnels et présentant une variété de pratiques. En plus de deux expositions principales par an, le MAC à Place Ville Marie offre des programmes publics ainsi qu'une vaste gamme de services éducatifs et d'activités de sensibilisation communautaire. Visitez : http://www.macm.org/

SOURCE Fondation du MAC

Relations de presse : Junior Bombardier | Bombardier Communications | [email protected]