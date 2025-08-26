De nouveaux mécènes se mobilisent pour soutenir la transformation ambitieuse du MAC

MONTRÉAL, le 26 août 2025 /CNW/ - Un peu plus d'un an après le lancement de sa campagne majeure de financement, L'art de transformer, la Fondation du Musée d'art contemporain de Montréal (MAC) est heureuse d'annoncer l'appui de donateurs d'envergure, prêts à investir dans l'avenir du MAC. Lancée en avril 2024, cette campagne vise à recueillir 20 millions de dollars pour contribuer à la transformation majeure du Musée, au cœur du Quartier des spectacles.

L'art de transformer (Groupe CNW/Fondation du MAC)

La campagne majeure de financement, menée par un cabinet exceptionnel et coprésidée par les leaders visionnaires Claudine et Stephen Bronfman, permettra la réalisation d'un musée transformé qui optimise et augmente les espaces d'exposition, agrandit les aires éducatives, favorise les échanges et améliore l'accessibilité universelle. Cette transformation permettra au MAC de continuer à soutenir les artistes tout en jouant un rôle essentiel dans la promotion, la diffusion et la valorisation de l'art contemporain québécois, canadien et international.

Des mécènes mobilisés pour l'avenir du Musée

La Fondation est fière de compter sur l'appui d'importants donateurs, dont les contributions se situent entre 350 000 $ et 500 000 $ :

BMO Groupe financier;

Carole Gagnon et Michel Ringuet ;

et ; La Fondation de la famille Morris et Rosalind Goodman et la Fondation de la famille Stephen et Lillian Vineberg (don conjoint)

et la Fondation de la famille Stephen et (don conjoint) Fondation RBC

Sanimax Inc.

« Le nouveau MAC sera un musée transformateur, doté d'espaces engageants, conçu pour mettre en valeur l'art contemporain, qu'il provienne d'artistes québécois, canadiens ou internationaux. Il deviendra un véritable lieu de partage et de dialogue. », explique Julie Couture, présidente du conseil d'administration de la Fondation du MAC et administratrice chez Sanimax Inc.

Un projet emblématique pour Montréal

Bien visibles du public depuis l'été 2024 à la Place des Arts, les travaux de transformation du MAC témoignent de l'ampleur du projet.

« Nous croyons fermement au rôle important des musées : ils soutiennent les artistes, les galeristes et rendre l'art accessible. Situé en plein cœur du quartier des spectacles, le nouveau MAC attira des milliers de visiteurs. Nous viendrons pour visiter les expositions, pour la collection permanente mais aussi pour admirer l'architecture du nouveau bâtiment. », Carole Gagnon et Michel Ringuet, grands donateurs de la campagne.

Pour en savoir plus sur nos mécènes : https://macm.org/lart-de-contribuer/

À PROPOS DE LA FONDATION DU MAC

La Fondation du Musée d'art contemporain a pour mission de soutenir le Musée dans ses divers pôles d'activités, soit l'enrichissement de sa collection, la production et la promotion d'expositions et de programmes éducatifs. Elle a donc le mandat de solliciter des fonds auprès des entreprises, des fondations et des individus intéressés à la diffusion et à la conservation de l'art contemporain québécois, canadien et international. La Fondation participe ainsi au rayonnement de la collection de la toute première institution d'importance vouée entièrement à l'art actuel au Canada : le Musée d'art contemporain de Montréal. Visitez macm.org/fondation/ pour plus d'information.

À PROPOS DU MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN DE MONTRÉAL

Depuis 60 ans, le MAC assure la rencontre entre des artistes locaux et internationaux, leurs œuvres et des publics variés, célébrant l'art comme une composante essentielle de la vie à Montréal et au Québec. Le siège social du Musée, situé au cœur du Quartier des spectacles, fait l'objet d'une transformation architecturale majeure. En attendant, le MAC a temporairement relocalisé ses activités à Place Ville Marie, un lieu emblématique du quartier des affaires de Montréal. Pendant toute la durée des travaux, le Musée rejoint le public au moyen d'expositions temporaires mettant en lumière des artistes exceptionnels et présentant une variété de pratiques. En plus de deux expositions principales par an, le MAC à Place Ville Marie offre des programmes publics ainsi qu'une vaste gamme de services éducatifs et d'activités de sensibilisation communautaire. Visitez www.macm.org pour plus d'information.

SOURCE Fondation du MAC

Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Nancy Lemieux, Responsable des communications, Fondation du MAC, [email protected], 514 847 6268; Pour soutenir le projet de transformation du MAC ou pour en savoir plus sur la campagne majeure, veuillez contacter : Catherine Julien, Directrice, Développement philanthropique et campagne majeure, Fondation du MAC, [email protected]