La WRX constitue toujours une fabuleuse valeur sûre avec un prix de départ de 29 995 $ pour le millésime 2021

La WRX Sport offre encore plus de commodités avec la clé de proximité avec démarrage par bouton-poussoir; la Sport-tech (modèles TM6) est équipée des freins Brembo MD hautes performances avec étriers peints en rouge

La WRX STI 2021 issue du rallye se détaille à partir de 40 395 $

MISSISSAUGA, ON, le 12 févr. 2021 /CNW/ - Subaru Canada, Inc. (SCI) annonce les prix des WRX et WRX STI 2021, emblématiques tractions intégrales hautes performances signées Subaru. La WRX affiche un PDSF de rien que 29 995 $ et la WRX STI, dotée d'un moteur exclusif de 310 ch et d'une traction intégrale à différentiel central sur demande évolué (DCCD) se détaille à partir de 40 345 $.

Pour 2021, la sécurité monte encore d'un cran sur toutes les versions de WRX qui seront équipées de série des phares automatiques, auparavant livrables uniquement sur les versions Sport et de gamme supérieure. Équipée d'un moteur turbo SUBARU BOXER de 2 L à injection directe développant 268 ch, d'une traction intégrale symétrique à prise constante Subaru et d'un système actif d'orientation du couple, la WRX se distingue parmi les compactes sport au chapitre de la performance et du rapport qualité-prix. La WRX est équipée de série d'une transmission manuelle 6 vitesses et propose en option sur certaines versions la CVT Sport LineartronicMD (transmission à variation continue) avec mode manuel et axée sur les performances.

La généreuse liste d'équipement de série de la WRX comprend les pneus de performance DunlopMD SP Sport Maxx RT, les sièges avant chauffants, le volant à fond plat, à trois branches et gainé de cuir surpiqué d'un fil rouge, le contrôle de la température automatique, un système d'échappement de performance à quatre sorties et une banquette arrière 60-40 repliable à plat. La WRX comprend aussi des roues de 17 po en alliage d'aluminium et une caméra de recul. Les supports de porte-bagages de toit intégrés livrés de série ajoutent à la polyvalence.

L'équipement de série inclut aussi le système d'infodivertissement avec écran tactile haute résolution de 6 ½ pouces, CarPlay d'Apple, Android Auto, intégration de téléphone intelligent STARLINK, six haut-parleurs et commandes intégrées au volant.

Affichant un prix de départ de 33 795 $, la WRX Sport rehausse l'expérience de conduite sur le plan de la commodité. Pour 2021, la version Sport s'enrichit de la clé de proximité avec démarrage par bouton-poussoir, auparavant livrable uniquement sur la version Sport-tech. La WRX Sport reçoit aussi les phares directionnels à DEL, les antibrouillards à DEL, le système de détection de véhicules en approche et de surveillance d'angle mort Subaru (SRVD), le siège du conducteur à 10 réglages électriques, le déflecteur arrière à profil bas et plus encore. La WRX Sport équipée de la technologie EyeSight comprend en plus la transmission à variation continue (CVT) Sport Lineartronic avec palettes de changement de vitesse et la technologie primée Subaru EyeSight. Les WRX équipées de la CVT Sport Lineartronic et de la technologie EyeSight reçoivent aussi ce qui suit : les phares de route assistés (HBA), le freinage automatique en marche arrière (RAB), le frein de stationnement électronique et SI DRIVE. Le système Subaru SI DRIVE gère les performances du groupe motopropulseur et permet à l'automobiliste de modifier les paramètres de conduite en engageant l'un des trois modes (Intelligent, Sport et Sport Sharp) à partir d'une commande sur le volant. La WRX Sport avec EyeSight se détaille à 36 095 $.

La technologie d'aide à la conduite Subaru EyeSight inclut notamment le régulateur de vitesse adaptatif, le freinage précollision et l'alerte de louvoiement et de franchissement involontaire de ligne ainsi que l'aide au suivi de voie. Cette technologie est livrable uniquement sur les WRX Sport et Sport-tech équipées de la CVT Sport Lineartronic.

La WRX Sport-tech, dont le prix de départ est fixé à 37 495 $, propose encore plus de performance avec l'ajout des freins Brembo hautes performances (modèles TM6 seulement), des étriers avant à 4 pistions et des étriers arrière à 2 pistons peints en rouge. Elle est chaussée de roues de 18 po en alliage au fini gris foncé et comprend des sièges en cuir, un système d'infodivertissement avec écran de 7 po, navigation, CarPlay d'Apple, Android Auto, intégration du téléphone intelligent STARLINK et système de haut-parleurs de catégorie supérieure harman kardon. Vient ensuite la version Sport-tech avec EyeSight qui comprend la CVT Lineartronic, la technologie EyeSight, les phares de route assistés (HBA), le freinage automatique en marche arrière (RAB), le frein de stationnement électronique et SI DRIVE et se détaille à 39 495 $.

Subaru WRX STI 2021

La Subaru WRX STI, l'ultime modèle de performance de la marque, est animée par l'exclusif moteur turbo SUBARU BOXER de 2,5 L qui développe 310 ch et 290 lb-pi de couple. La WRX STI bénéficie des performances issues du rallye grâce à la traction intégrale symétrique avec différentiel central multimode sur demande (DCCD), différentiel arrière autobloquant TORSEN, différentiel avant à pignons hélicoïdaux et autobloquant, système actif d'orientation du couple et contrôle de la dynamique multimode (VDC).

Affichant un prix de départ de 40 395 $, la WRX STI 2021 est encore cette année très bien équipée avec les phares directionnels et automatiques à DEL (route et croisement), le système d'infodivertissement avec écran de 6 ½ po, les sièges avant chauffants, la caméra de recul et plus encore. Comme pour la WRX, la WRX STI comprend aussi les supports de porte-bagages de toit intégrés.

L'équipement de performance de la WRX STI inclut aussi de série les roues de 18 po en alliage d'aluminium chaussées de pneus de performance, les freins de performance Brembo et les disques perforés pincés par des étriers avant à 6 pistons et arrière à 2 pistons peints en jaune vif.

L'habitacle de la WRX STI est tendu d'ultrasuède noir, tout comme les sièges avant et arrière avec supports latéraux en cuir rouge et noir surpiqué d'un fil rouge. Les couvre-pédales sont en alliage d'aluminium et les tapis protecteurs sont brodés du logo STI. Les commandes audio, du régulateur de vitesse et Bluetooth sont intégrées au volant à fond plat et gainé de cuir.

À 42 895 $, la WRX STI Sport propose de nombreuses autres caractéristiques de choix, comme les roues de 19 po en alliage d'aluminium usiné, un gros déflecteur arrière, un toit ouvrant en verre, coulissant, inclinable et à commande électrique, la clé de proximité avec démarrage par bouton-poussoir et accès au coffre, le siège du conducteur à 10 réglages électriques, le système de détection de véhicules en approche et de surveillance d'angle mort Subaru (SRVD), l'allumage des phares à l'activation de l'essuie-glace et l'éclairage d'accueil.

Au sommet de la gamme figure la WRX STI Sport-tech équipée d'un immense déflecteur et affichant le prix de 47 895 $. La WRX STI Sport-tech reçoit en nouveauté cette année une suspension de performance Bilstein. Auparavant livrables que sur les éditions spéciales WRX STI Type RA et WRX STI Kanrai, les amortisseurs Bilstein sont désormais livrables sur la version WRX STI Sport-tech qui se distingue aussi par ses sièges avant sport Recaro, à 8 réglages électriques côté conducteur, son système d'infodivertissement avec écran de 7 po et navigation et son système à 9 haut-parleurs de catégorie supérieure harman kardon avec caisson d'extrêmes graves et amplificateur de 320 watts. Le catalogue des options de la WRX STI Sport-tech comprend un déflecteur à profil bas sur le coffre qui remplace l'immense déflecteur pour les clients qui cherchent un ensemble performance plus discret.







Prix de la Subaru WRX 2021 Modèle Transmission PDSF (berline) WRX TM6 29 995$ Sport TM6 33 795$ Sport avec EyeSight CVT 36 095$ Sport-tech TM6 37 495$ Sport-tech avec EyeSight CVT 39 495$

Prix de la Subaru WRX STI 2021 Modèle Transmission PDSF (berline) STI TM6 40 395$ STI Sport TM6 42 895$ STI Sport-tech avec immense déflecteur TM6 47 895$ STI Sport-tech avec déflecteur à profil bas

Au sujet de Subaru Canada, Inc.

Subaru Canada, Inc. est une filiale à part entière de Subaru Corporation du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 95 concessionnaires agréés à travers le Canada. Pour de plus amples renseignements, visitez www.subaru.ca ou www.pr.subaru.ca ou suivez @SubaruCanada sur Twitter.

