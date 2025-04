La Outback la plus robuste et compétente revient avec des capacités rehaussées

Légendaire traction intégrale symétrique à prise constante Subaru de série

Lignes intérieures et extérieures entièrement renouvelées

Garde au sol de 241 mm

Suspension améliorée avec amortisseurs à contrôle électronique et pneus tout-terrain

Fonction X-MODE améliorée pour une meilleure performance hors route

Attendue au début de 2026

MISSISSAUGA, ON, le 16 avril 2025 /CNW/ -Subaru Canada, Inc., (SCI), a révélé aujourd'hui la prochaine génération de sa Outback la plus compétente et la plus évoluée au Salon international de l'auto de New York 2025 : la toute nouvelle Subaru Outback Wilderness 2026. Le nouveau membre de la famille Subaru Wilderness conserve sa garde au sol de 241 mm et ses capacités passe-partout, mais ajoute de nouvelles lignes extérieures robustes, un élégant aménagement intérieur et une performance améliorée sur route et hors route. La Subaru Outback Wilderness 2026 est attendue chez les concessionnaires partout au pays au début de 2026.

Dotée d'un moteur BOXER SUBARU turbocompressé de 2,4 litres livré de série, d'une fonction X-MODE bimode, de la traction intégrale symétrique à prise constante Subaru, de pneus tout-terrain et d'une toute nouvelle suspension adaptative à amortisseurs électroniques avec mode hors route, la toute nouvelle Subaru Outback Wilderness est conçue pour l'aventure.

Performance et capacités

La Outback Wilderness revampée conserve sa garde au sol de 241 mm, qui surpasse celle de nombreux VUS pleine grandeur. La suspension a été calibrée pour procurer une meilleure stabilité sur les reliefs accidentés tout en conservant le confort et la maniabilité sur la grande route grâce à de nouveaux amortisseurs à contrôle électronique. Des capteurs d'accélération dans le module de commande électronique et dans la suspension avant détectent les conditions de la route et du véhicule pour moduler les forces d'amortissement en temps réel. Le système agit pour assurer un minimum de roulis et un niveau élevé de stabilité. Hors route, les amortisseurs interagissent avec la fonction X-MODE pour rehausser la sécurité sur les reliefs accidentés sans compromettre le confort de roulement sur le pavage.

La Outback Wilderness 2026 fait appel à un moteur BOXER® SUBARU turbo de 2,4 litres qui déploie 260 chevaux de puissance et 277 livres-pieds de couple pour un maximum de réactivité. La Outback Wilderness utilise une boîte à variation continue CVT Lineartronic® de série avec mode manuel à 8 rapports et palettes de changement de vitesse au volant ainsi qu'une fonction X-MODE bimode avec modes Snow/Dirt et Deep Snow/Mud pour une confiance accrue. Le système révisé de traction intégrale symétrique à prise constante Subaru, que partage la toute nouvelle Outback, offre un verrouillage plus rapide du différentiel central et moins de patinage des roues lors de la conduite hors route, en plus d'intégrer les données d'angle de braquage pour une plus grande stabilité dans les manœuvres en virage à grande vitesse.

Des pneus tout-terrain Bridgestone Dueler sont montés sur les jantes de 17 po au fini noir mat exclusives à la Wilderness, pour une performance améliorée sur les sentiers boueux ou les routes de gravier. L'attelage de remorque amélioré disponible en tant qu'accessoire, qui inclut un connecteur combiné à 7 et à 4 broches, et le pare-chocs redessiné simplifient l'installation, pour profiter de la capacité de remorquage de 3500 lb du VUS.

La Subaru Outback Wilderness 2026 présente également des angles d'approche, de fuite et de crête améliorés, comparativement au reste de la gamme Outback. L'angle d'approche est passé de 18 à 20 degrés, l'angle de fuite s'est amélioré de 19,4 à 21,2 degrés, tandis que l'angle de fuite atteint maintenant 22,5 degrés comparativement à 21,4 degrés.

Caractéristiques de la version Wilderness

Le style de la toute nouvelle Subaru Outback Wilderness 2026 se fonde sur le robuste design de la Outback de septième génération, y greffant de puissants éléments et de multiples améliorations de performance. Le VUS est pourvu de série de longerons de toit en échelle avec repères d'espacement et une capacité de charge statique de 363 kg (100 kg en charge dynamique), avec des crochets améliorés pour cordage, des protections de soubassement renforcées et des antibrouillards à DEL de forme ronde, pour partir à l'aventure hors de sentiers battus à tout moment. Les rétroviseurs extérieurs au fini noir mat, le parement latéral, les phares, le pare-chocs avant élargi et la calandre SUBARU évoquent visuellement la durabilité et la robustesse de la toute nouvelle Outback Wilderness, tandis que les accents décoratifs extérieurs couleur cuivre anodisé, tels que ceux sur les longerons de toit, les antibrouillards et les feux de marche arrière confirment la fonctionnalité de la Wilderness.

À l'intérieur, la Subaru Outback Wilderness 2026 se pare d'une sellerie en garnissage souple toutes saisons imperméable et facile à nettoyer. Des accents décoratifs couleur cuivre anodisé habillent en exclusivité l'intérieur de la Outback Wilderness.

Commodité et sécurité

Pour profiter pleinement des 980 litres d'espace cargo de la Outback Wilderness 2026, en hausse par rapport à sa devancière, le nouvel équipement de série inclut des crochets tout usage et un pratique cache-bagages fabriqué à partir de matériaux 100 % recyclés, qui peut servir de partition, de hamac de rangement ou de protecteur pour éviter les égratignures sur le pare-chocs. Lorsque déployé, le cache-bagages recouvre les nombreux recoins de l'espace cargo et il peut être rangé dans la garniture lorsqu'il ne sert pas.

Pour la première fois, des crochets tout usage sont offerts dans la Subaru Outback. Ils peuvent supporter un poids de 2,7 kg chacun, permettant d'utiliser l'espace cargo pour une foule d'usages, y compris pour y suspendre des vêtements ou des équipements ou encore y accrocher le cache-bagages. Utilisant des points d'ancrage fixés directement au châssis, ces crochets peuvent s'attacher à huit endroits dans l'aire de chargement - quatre à gauche et à droite - permettant une utilisation efficace de l'espace et plusieurs configurations du cache-bagages.

La Subaru Outback Wilderness 2026 est équipée de série d'un système multimédia intégré Subaru avec écran de 12,1 po, jumelé à un bloc-instruments numérique de 12,3 po. L'écran tactile haute résolution de 12,1 pouces est équipé de la fonctionnalité Apple CarPlay et Android Auto sans fil, avec affichage plein écran. Le système multimédia agit également comme un afficheur d'information central qui intègre le combiné d'instruments et permet de contrôler à l'écran le système audio et la navigation. D'autres caractéristiques s'ajoutent à l'ensemble, comme la connectivité pour téléphone mains libres Bluetooth avec lecture audio en continu, la radio AM/FM, la caméra de recul, la radio SiriusXM et SiriusXM Travel Link (abonnement d'essai gratuit de trois mois), la radio HD ainsi que des mises à jour à distance. La version Wilderness est désormais dotée d'une caméra 360 degrés pour repérer les obstacles lors des sorties exploratoires.

Les prix et spécifications détaillées seront disponibles à l'approche de la date de lancement au début de 2026.

À propos de Subaru Canada, Inc.

Subaru Canada, Inc. est une filiale en propriété exclusive de Subaru Corporation du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 96 concessionnaires agréés à travers le Canada. Pour de plus amples renseignements, consultez www.subaru.ca ou www.pr.subaru.ca ou suivez @SubaruCanada sur X.

