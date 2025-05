Nouveau record de ventes mensuelles établi

Subaru enregistre des ventes au détail de 8 711 unités en avril

Les Forester et Crosstrek signent le meilleur mois de leur histoire

MISSISSAUGA, ON, le 7 mai 2025 /CNW/ - Subaru Canada, Inc. (SCI) a conclu le mois d'avril avec des ventes historiques pour la marque, qui ont totalisé 8 711 unités. Ce résultat surpasse le précédent record réalisé en mars 2025, avec 7 397 unités vendues durant ce mois. Ces résultats correspondent à une hausse des ventes de 40,3 pour cent par rapport à avril 2024 et une hausse des ventes annuelles cumulatives de 12,4 pour cent par rapport à la même période l'an dernier, avec 26 896 unités vendues.

La Forester continue d'impressionner, ayant enregistré le meilleur mois de son histoire avec des ventes totalisant 2536 unités. Comptant parmi les Meilleurs choix sécurité de l'IIHS, la Forester demeure le VUS familial par excellence, se déclinant en plusieurs versions d'équipement, notamment la nouvelle e-BOXER Hybride qui s'est ajoutée au catalogue de la marque.

La Crosstrek a connu le meilleur mois de son histoire avec des ventes totalisant 3 948 unités. Elle surpasse ainsi le précédent record de 964 unités établi en octobre 2023. La Crosstrek demeure une grande favorite des consommateurs canadiens et bénéficiera également d'une nouvelle version e-BOXER Hybride plus tard cette année.

« Cet incroyable mois de ventes témoigne des efforts de notre formidable réseau de concessionnaires », a déclaré Tomohiro Kubota, président du conseil, président et chef de la direction de SCI. « Il faut saluer leur dévouement à l'égard du service à la clientèle et leur engagement à offrir la meilleure expérience de vente possible. »





Avril 2025 8711 Réel pour le mois 6207 Année précédente (même mois) 2504 Écart 40,3 % MÀCJ c. MPAD 26896 2025 AÀCJ 23930 2024 AÀCJ 2966 Écart 12,4 % AÀCJ c. MPAD 8711 T1 2025 6207 T1 2024 2504 Écart 40,3 % Ventes du trimestre en cours c. MPAD

