Subaru enregistre des ventes au détail de 7 101 unités en mai

Les Forester et Crosstrek signent le meilleur mois de mai de leur histoire

MISSISSAUGA, ON, le 12 juin 2025 /CNW/ - Subaru Canada, Inc. (SCI) a enregistré le meilleur mois de mai de son histoire, avec 7 101 unités vendues au cours du mois. Ces résultats correspondent à une hausse des ventes de 18,5 pour cent par rapport à mai 2024 et une hausse des ventes annuelles cumulatives de 13,6 pour cent par rapport à la même période l'an dernier, avec 33 997 unités vendues.

La fabuleuse Crosstrek a connu le meilleur mois de mai de son histoire avec des ventes totalisant 3 109 unités. La Crosstrek demeure une grande favorite des consommateurs canadiens grâce à son format idéal et à ses capacités inégalées dans sa catégorie. Au cumul annuel pour 2025, les ventes du modèle totalisent 14 154 unités.

La sympathique Forester continue sur sa lancée impressionnante en 2025, ayant également enregistré un record pour le mois de mai avec 2 085 unités vendues. Les ventes annuelles cumulatives de la Forester sont actuellement en hausse de 46,9 pour cent par rapport à la même période l'an dernier (MPAD).

« Nos modèles primés continuent d'avoir la faveur des Canadiens et Canadiennes », affirme le président du conseil, président et chef de la direction de SCI, Tomohiro Kubota. « Notre engagement en matière de sécurité, de fiabilité et de durabilité se poursuit pour l'ensemble de notre gamme. »

Mai 2025 7101 Réel pour le mois 5993 Année précédente (même mois) 1108 Écart 18,5 % MÀCJ c. MPAD 33997 YTD 2025 29923 2024 AÀCJ 4074 Écart 13,6 % AÀCJ c. MPAD 15812 T2 2025 12200 T2 2024 3612 Écart 29,6 % Ventes du trimestre en cours c. MPAD

