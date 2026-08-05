SUBARU SE LANCE DANS LE SECTEUR DU FINANCEMENT CAPTIF AU CANADA

MISSISSAUGA, ON, le 5 août 2026 /CNW/ -- Subaru Corporation (SBR) et Subaru Canada, Inc. (SCI) ont annoncé aujourd'hui que Subaru lancera sa propre filiale de crédit afin d'offrir des solutions de financement directement aux clients et aux concessionnaires de SCI, renforçant ainsi davantage les activités clés de Subaru au Canada.

SCI a également annoncé qu'elle poursuivrait sa collaboration avec son partenaire financier de longue date, Toyota Crédit Canada Inc. (TCCI), afin de fournir des services financiers pendant la période de transition, assurant ainsi la continuité pour les clients et les concessionnaires actuels par l'intermédiaire de Subaru Services financiers par TCCI. Les clients de Subaru ayant déjà contracté un prêt ou un contrat de location ne seront pas touchés par ce changement. Subaru prévoit commencer à offrir une gamme complète d'options de financement, notamment des prêts au détail, des contrats de location et du financement des stocks des concessionnaires, avec une date de mise en œuvre prévue pour 2030.

Yoichi Hori, président du conseil, président et chef de la direction de Subaru Canada, Inc. : « Notre entrée dans le secteur du financement captif nous permettra d'accompagner plus étroitement notre division des ventes et nos concessionnaires; de plus, en renforçant nos relations directes avec nos clients canadiens, nous créerons de la valeur à long terme pour nos actionnaires et nos partenaires. » Il s'agit là d'une occasion stratégique de créer une nouvelle plateforme pour notre croissance future et de poursuivre nos efforts en matière de fidélisation de la clientèle.

Aaron Wisel, vice-président principal et chef de la stratégie de Subaru Canada, Inc. : « Subaru Canada prend toutes les mesures nécessaires pour accroître ses ventes et augmenter sa part de marché. La mise en place de cette nouvelle filiale de crédit nous permettra d'accélérer la réalisation de nos objectifs de ventes au Canada, tout en renforçant encore davantage nos relations avec nos concessionnaires et nos clients. Cela nous permettra de travailler plus directement avec nos clients, ce qui offrira de nouvelles occasions d'améliorer l'expérience client et celle des concessionnaires. Nous sommes déterminés à bâtir cette nouvelle plateforme sur des bases solides afin d'assurer son succès à long terme et de positionner Subaru Canada à l'avant-garde de la croissance de l'industrie. »

À propos de Subaru Canada, Inc.

Subaru Canada, Inc. est une filiale en propriété exclusive de Subaru Corporation du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 96 concessionnaires agréés à travers le Canada. Pour de plus amples renseignements, consultez www.subaru.ca ou www.pr.subaru.ca, ou encore suivez Subaru Canada sur les médias sociaux.

SOURCE Subaru Canada Inc.

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