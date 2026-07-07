SUBARU ANNONCE LES PRIX DE LA SUBARU UNCHARTED 2027 100 % ÉLECTRIQUE; À PARTIR DE 40 995 $ (PDSF)

Alimentée par la batterie haute capacité au lithium-ion de 77,0 kWh, la Subaru Uncharted offre une autonomie impressionnante au sein de la gamme. Les modèles Sport et GT s'équipent de la traction intégrale symétrique Subaru avec X-Mode et offrent une autonomie allant jusqu'à 438 kilomètres dans des conditions idéales, ainsi qu'une puissance de 338 chevaux. Selon que les acheteurs préfèrent l'abordabilité ou l'autonomie, les modèles Uncharted à traction avant seront proposés avec autonomie standard ou longue autonomie. Le modèle à longue autonomie fournit une autonomie allant jusqu'à 496 kilomètres** dans des conditions idéales et une puissance de 221 chevaux.

Le port de recharge standard NACS, avec une vitesse de recharge avoisinant 150 kW dans des conditions idéales*, offre aux propriétaires de pratiques options de recharge rapide dans les différentes stations de recharge partout au pays. Par temps froid, la batterie de l'Uncharted peut être rechargée de 10 % à 80 % en environ 30 minutes dans des conditions idéales* grâce au système embarqué de préconditionnement de la batterie. À la maison, un chargeur embarqué rapide de 11 kW offre un accès facile aux options de recharge de niveau 1 et de niveau 2.

L'Uncharted comprend également un éventail de technologies d'aide à la conduite EyeSight en option pour plus de sécurité, comme le freinage précollision, l'alerte de circulation transversale avant, les moniteurs d'angle mort, l'alerte de sortie de voie, un moniteur de vue panoramique, l'assistance à l'arrêt d'urgence, l'assistance dans les embouteillages, l'assistance au changement de voie, le régulateur de vitesse adaptatif évolué et plus encore.

La Subaru Uncharted 2027 met de l'avant sa polyvalence et sa performance par le truchement de lignes épurées et sportives, tout en conservant un format efficace pouvant accueillir jusqu'à cinq occupants. À l'avant, elle arbore la signature lumineuse de Subaru propre aux véhicules électriques, qu'elle partage avec les Solterra et Trailseeker 2027, et présente des phares distinctifs résistants aux intempéries et un logo éclairé des six étoiles Subaru.

À l'arrière, les feux combinés élégants, l'écusson noir, la ligne de ceinture haute et le design fluide sont complétés par un bouclier arrière inférieur au fini peint argenté, rehaussant l'attrait visuel du modèle. Sur les modèles à traction intégrale, des longerons de toit à profil bas permettent d'ajouter des accessoires pour le transport.

À l'intérieur, la Subaru Uncharted 2027 s'équipe de série d'un écran tactile de 14 pouces pour le système d'infodivertissement, qui inclut Apple CarPlay et Android Auto sans fil. Deux chargeurs de téléphone intelligent sans fil intégrés à la console centrale avant sont livrés de série, et deux chargeurs USB-C pour les occupants arrière permettent de garder les appareils bien chargés pendant les longs trajets.

Le vaste habitacle présente des lignes horizontales racées, des accents décoratifs orange exclusifs et des matières souples, et, en option, un revêtement StarTex Subaru sur les versions Sport et GT. Les passagers arrière jouissent d'un généreux dégagement aux jambes, comparable à celui de la Subaru Crosstrek. L'Uncharted GT inclut de série des sièges arrière chauffants aux places latérales.

L'Uncharted 2027 sera disponible chez les concessionnaires partout au pays vers la fin de 2026.

Version d'équipement PDSF Prix estimé FWD 40 995 $ 44 152 $ FWD LR 44 995 $ 48 152 $ Sport 47 995 $ 51 152 $ GT 49 995 $ 53 152 $ *Le prix estimé du véhicule inclut le PDSF, les frais de transport et de préparation, la taxe sur le climatiseur, les frais maximums

du concessionnaire et autres frais maximums, mais exclut les taxes, les immatriculations, l'assurance et l'enregistrement.

*Les durées et capacités de recharge sont estimées en fonction de conditions et d'infrastructures idéales. Par temps froid, la durée de la recharge augmentera et la capacité de la recharge diminuera. La recharge pourrait être impossible lorsque la batterie est trop froide. L'état de la batterie d'entraînement, les spécifications du chargeur, les infrastructures de recharge et la fréquence des recharges peuvent également avoir une incidence négative sur la recharge. Reportez-vous au Manuel du propriétaire pour les détails.

**Selon les lignes directrices approuvées de Ressources naturelles Canada (RNCan). Consultez le Guide de consommation de carburant de RNCan disponible au https://fcr-ccc.nrcan-rncan.gc.ca/fr pour de plus amples informations. Une charge complète et des conditions de conduite idéales sont nécessaires. Les données varieront en fonction des habitudes de conduite et de recharge, de la vitesse, de l'utilisation d'accessoires, des conditions météorologiques et de la température, de l'âge de la batterie, de l'état du véhicule et des conditions routières. Dans des conditions non idéales, les valeurs pourraient se dégrader de plus de 50 %. La capacité de la batterie diminue également avec le temps et l'usage, ce qui réduit l'autonomie. Reportez-vous au Manuel du propriétaire pour les détails. L'autonomie indiquée est une estimation fondée sur des tests préliminaires et ne constitue pas une donnée officielle selon les paramètres du Guide de consommation de carburant (GCC) de RNCan. L'autonomie sera mise à jour une fois les essais finaux complétés par Subaru

***Pourrait être admissible à des incitatifs gouvernementaux allant jusqu'à 5000 $ dans certaines provinces.

Les renseignements sur les incitatifs sont uniquement fournis à titre informatif. Les incitatifs sont offerts et administrés par les gouvernements respectifs et sujets à être modifiés ou annulés en tout temps sans préavis. Nous ne pouvons pas garantir votre admissibilité aux incitatifs ni le montant réel de ces incitatifs. Des conditions et des restrictions s'appliquent.

Les montants des incitatifs sont fonction du type d'achat ou de la durée de la location. Pour les achats au comptant et les contrats de financement, les incitatifs sont appliqués au prix de détail après les frais et taxes applicables. Pour les contrats de location, et aux fins de calcul seulement, le montant des incitatifs est appliqué avant les taxes. Dans certaines provinces, les incitatifs provinciaux doivent être réclamés par les clients admissibles uniquement après l'achat/la location.

Pour plus d'information, consultez les administrateurs des programmes d'incitatifs gouvernementaux.

À propos de Subaru Canada, Inc.

Subaru Canada, Inc. est une filiale en propriété exclusive de Subaru Corporation du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 96 concessionnaires agréés à travers le Canada. Pour de plus amples renseignements, consultez www.subaru.ca ou www.pr.subaru.ca, ou encore suivez @SubaruCanada sur tous les réseaux sociaux.

SOURCE Subaru Canada Inc.

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