SUBARU CANADA SIGNE SON MEILLEUR MOIS DE JUIN

La Crosstrek s'est vendue à 3 041 unités, et la Forester à 1 823 unités, enregistrant ainsi leur meilleur mois de juin

Subaru enregistre des ventes au détail de 6 485 unités en juin

MISSISSAUGA, ON, le 3 juill. 2026 /CNW/ - Subaru Canada, Inc. (SCI), a frappé dans le mille en juin avec des ventes de 6 485 unités, qui correspondent à une hausse de 17,6 pour cent par rapport au mois de juin 2025. Ces résultats s'inscrivent dans les 34 758 unités vendues au cumul cette année.

La Crosstrek, favorite des Canadiens et lauréate du prix AutoHebdo ces trois dernières années, s'est vendue à 3 041 exemplaires en juin, son meilleur résultat jamais enregistré pour ce mois, soulignant le parfait mélange de sécurité, de compétences et de polyvalence.

Au nombre des MEILLEURS CHOIX SÉCURITÉ de l'IIHS, la Forester demeure le VUS familial par excellence grâce à la sécurité, à la fonctionnalité et à la polyvalence qui l'animent. La Forester, prisée par les familles, a connu son meilleur mois de juin avec 1 823 unités vendues.

« C'est un début parfait pour les mois d'été », a déclaré Yoichi Hori, président du conseil, président et chef de la direction de SCI. « Nous sommes honorés qu'autant de gens aient choisi nos véhicules pour les transporter en toute confiance dans leurs aventures. »

Juin 2026 6 485 Réel pour le mois 5 515 Année précédente (même mois) 970 Écart 17,6 % MÀCJ c. MPAD 34 758 2026 AÀCJ 39 512 2025 AÀCJ -4 754 Écart -12,0 % AÀCJ c. MPAD 19 067 T2 2026 21 327 T2 2025 -2 260 Écart -10,6 % Ventes du trimestre en cours c. MPAD

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SOURCE Subaru Canada Inc.

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