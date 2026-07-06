SUBARU AMÉLIORE SON OFFRE DE VALEUR AVEC LES PRIX DE LA SOLTERRA 2027; PDSF À PARTIR DE 47 995 $

Tourisme

Avec un prix de départ de 47 995 $, la Solterra Tourisme est bien équipée d'entrée de jeu, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Elle présente des feux de jour distinctifs à six DEL et des phares à DEL placés en dessous, avec feux de route automatiques. Un bas de caisse assorti à la carrosserie ou contrastant en noir, selon le coloris extérieur choisi, est proposé, ainsi que des jantes en alliage d'aluminium de 18 pouces. Les technologies d'aide à la conduite EyeSight sont proposées de série avec un éventail de fonctionnalités qui visent à accroître la sécurité, dont le système précollision, le moniteur d'angle mort, le régulateur de vitesse dynamique à radar, l'assistance active au changement de voie, le freinage automatique en marche arrière, le système d'arrêt de conduite d'urgence et l'assistance au braquage d'urgence.

À l'intérieur, la sécurité est également au rendez-vous grâce au système de mitigation des distractions DriverFocus, qui veille à ce que le conducteur garde les yeux rivés sur la route à tout moment. Le volant inclinable et télescopique est gainé de cuir, et les sièges avant sont chauffants. Toutes les surfaces des sièges sont revêtues de StarTex, et deux chargeurs de téléphone sans fil sont proposés de série, ainsi que des ports USB-C à l'avant comme à l'arrière.

Limited

S'appuyant sur la version Tourisme, la Solterra Limited bénéficie pour sa part d'un déflecteur à la ligne de toit et de jantes en alliage d'aluminium de 20 pouces qui rehaussent son style extérieur, de même que de rétroviseurs extérieurs à réglage électrique, repliables électriquement et dégivrants, avec lampes d'éclairage au sol à DEL. À l'intérieur, des surpiqûres décoratives argentées ornent l'ensemble de l'habitacle; à cette livrée s'ajoute également le volant chauffant ainsi que des sièges chauffants aux places latérales arrière. Un rétroviseur intérieur à atténuation automatique améliore la visibilité nocturne, et le nouveau moniteur de vue panoramique offre à tout moment une vue à 360 degrés autour du véhicule. Pour encore plus de commodité, une fonction mains libres avec capteur de mouvement de pied a été ajoutée au hayon à commande électrique, et un système avancé d'aide au stationnement vient compléter l'ensemble des systèmes d'aide à la conduite. Une chaîne audio haut de gamme Harman Kardon à 11 enceintes est également incluse. La version Limited, riche en équipements supplémentaires, est offerte à partir de 49 995 $.

Premier

Au sommet de la gamme, avec un prix de départ de 53 995 $, la Solterra Premier reçoit une moulure de capot au fini noir lustré, un toit panoramique fixe en verre avec pare-soleil rétractable, des sièges climatisés à l'avant, un rétroviseur intérieur intelligent, un cache-bagages et un gicleur pour la caméra du rétroviseur intelligent.

La Solterra 2027 sera disponible chez les concessionnaires partout au pays plus tard cette année.

Version d'équipement PDSF Prix estimé Tourisme 47 995 $ 51 152 $ Limited 49 995 $ 53 152 $ Premier 53 995 $ 57 152 $

Le prix estimé du véhicule (PEV) inclut le PDSF, les frais de transport et de préparation, la taxe sur le climatiseur, les frais maximums du concessionnaire et autres frais maximums, mais exclut les taxes, les immatriculations, l'assurance et l'enregistrement.

*Les durées et capacités de recharge sont estimées en fonction de conditions et d'infrastructures idéales. Par temps froid, la durée de la recharge augmentera et la capacité de la recharge diminuera. La recharge pourrait être impossible lorsque la batterie est trop froide. L'état de la batterie d'entraînement, les spécifications du chargeur, les infrastructures de recharge et la fréquence des recharges peuvent également avoir une incidence négative sur la recharge. Reportez-vous au Manuel du propriétaire pour les détails.

**Selon les lignes directrices approuvées de Ressources naturelles Canada (RNCan). Consultez le Guide de consommation de carburant de RNCan disponible au https://fcr-ccc.nrcan-rncan.gc.ca/fr pour de plus amples informations. Une charge complète et des conditions de conduite idéales sont nécessaires. Les données varieront en fonction des habitudes de conduite et de recharge, de la vitesse, de l'utilisation d'accessoires, des conditions météorologiques et de la température, de l'âge de la batterie, de l'état du véhicule et des conditions routières. Dans des conditions non idéales, les valeurs pourraient se dégrader de plus de 50 %. La capacité de la batterie diminue également avec le temps et l'usage, ce qui réduit l'autonomie. Reportez-vous au Manuel du propriétaire pour les détails. L'autonomie indiquée est une estimation fondée sur des tests préliminaires et ne constitue pas une donnée officielle selon les paramètres du Guide de consommation de carburant (GCC) de RNCan. L'autonomie sera mise à jour une fois les essais finaux complétés par Subaru

***Pourrait être admissible à des incitatifs gouvernementaux allant jusqu'à 5 000 $ dans certaines provinces.

Les renseignements sur les incitatifs sont uniquement fournis à titre informatif. Les incitatifs sont offerts et administrés par les gouvernements respectifs et sujets à être modifiés ou annulés en tout temps sans préavis. Nous ne pouvons pas garantir votre admissibilité aux incitatifs ni le montant réel de ces incitatifs. Des conditions et des restrictions s'appliquent.

Les montants des incitatifs sont fonction du type d'achat ou de la durée de la location. Pour les achats au comptant et les contrats de financement, les incitatifs sont appliqués au prix de détail après les frais et taxes applicables. Pour les contrats de location, et aux fins de calcul seulement, le montant des incitatifs est appliqué avant les taxes. Dans certaines provinces, les incitatifs provinciaux doivent être réclamés par les clients admissibles uniquement après l'achat/la location.

Pour plus d'information, consultez les administrateurs des programmes d'incitatifs gouvernementaux.

À propos de Subaru Canada, Inc.

Subaru Canada, Inc. est une filiale en propriété exclusive de Subaru Corporation du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 96 concessionnaires agréés à travers le Canada. Pour de plus amples renseignements, consultez www.subaru.ca ou www.pr.subaru.ca, ou encore suivez Subaru Canada sur les médias sociaux.

SOURCE Subaru Canada Inc.

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