MISSISSAUGA, ON, le 30 oct. 2020 /CNW/ - Subaru Canada, Inc. (SCI) a le plaisir d'annoncer que Le Guide de l'auto a décerné aux Subaru Crosstrek et Outback le prix « Meilleur achat 2021 ». La Crosstrek 2021 récolte le prix dans la catégorie VUS sous-compact et l'Outback est déclarée gagnante dans la catégorie VUS intermédiaire.

Le Guide de l'auto fournit des nouvelles, des évaluations, des vidéos exclusives ainsi que des détails importants concernant les véhicules neufs et d'occasion. De nombreux consommateurs considèrent Le Guide de l'auto comme le modèle d'excellence sur le marché automobile canadien.

Pour la remise de prix 2021, le comité du Guide de l'auto a jugé la Crosstrek de l'année équipée du moteur SUBARU BOXER de 2,5 L, en nouveauté sur les versions Outdoor et Limited.

« La Crosstrek s'est démarquée par sa bonne tenue de route, sa traction intégrale compétente et sa gamme robuste », a déclaré le Guide de l'auto 2021. « L'ajout de la version Outdoor et d'un moteur plus puissant pour le millésime 2021 a aussi joué en sa faveur. »

La Subaru Outback 2021 a aussi reçu le prix Meilleur achat dans la catégorie des VUS intermédiaires. Les juges ont salué cette solution de recharge aux VUS qui offre le comportement d'une voiture assorti à de bonnes compétences.

« Dans un monde de VUS, l'Outback représente une bouffée d'air frais grâce à son comportement qui se compare à celui d'une voiture sans pour autant nuire à l'espace-bagages ni aux compétences en hiver », a déclaré Le Guide de l'auto 2021.

« Nous construisons nos véhicules pour les routes et les conditions du Canada », a déclaré Yasushi Enami, président du conseil, président et chef de la direction de Subaru Canada, Inc. « Nous sommes très fiers que de distingués chroniqueurs reconnaissent notre gamme primée et inscrivent nos modèles à leur palmarès Meilleurs achats. »

Au sujet de Subaru Canada, Inc.

Subaru Canada, Inc. est une filiale à part entière de Subaru Corporation du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 94 concessionnaires agréés à travers le Canada. Pour de plus amples renseignements, visitez www.subaru.ca ou www.pr.subaru.ca ou suivez @SubaruCanada sur Twitter.

SOURCE Subaru Canada Inc.

Renseignements: Julie Lychak, Directrice RP, 905-568-4959, [email protected]; Daniel Tomasso, Spécialiste RP, 905-568-4959, [email protected]; Sébastien Lajoie, Spécialiste RP, Région du Québec, 514-336-0600, [email protected]

Liens connexes

http://www.pr.subaru.ca