Aventurière et polyvalente

La Solterra est équipée de série d'un nouveau système de traction intégrale symétrique Subaru qui livre de façon fluide une puissance linéaire pilotée par la technologie Subaru StarDrive et procure ainsi une motricité et des capacités exceptionnelles, quelles que soient les conditions météo et routières. La technologie Subaru StarDrive transfère sur demande le couple élevé, quelle que soit la vitesse du véhicule, et comporte les modes Puissance et Régénération sélectionnables.

Comme d'autres VUS Subaru, la Solterra est équipée du mode X-MODE qui bonifie les performances hors route et sur surfaces glissantes. La toute nouvelle Solterra reçoit aussi la fonction Grip Control (Contrôle de la motricité) qui inclut le limiteur de vitesse en montée et en descente. Bénéficiant d'une garde au sol de 8,3 po et d'un moteur livrant 215 chevaux et 248 lb-pi de couple, ce tout nouveau modèle est polyvalent à souhait, tant en conduite urbaine que hors route.

Avec une habitabilité allant jusqu'à 126 pi3, un généreux dégagement aux jambes et un plancher presque plat, ce VUS 5 places procure l'agréable sensation d'espace d'un véhicule beaucoup plus grand. La Solterra propose un espace utile de 30 pi3 derrière la banquette arrière à dossiers 60/40 rabattables et un plancher de chargement à deux positions, ce qui permet une polyvalence maximale dans le transport de passagers et de bagages. La grande ouverture du hayon et le seuil bas facilitent le chargement des bagages. Les longerons de toit surélevés livrables offrent une option supplémentaire pour transporter des effets personnels.

Technologie axée sur la sécurité

La sécurité étant une priorité absolue, la Solterra est équipée d'une suite de technologies d'aide à conduite, notamment le freinage précollision automatique, la gestion d'accélérateur précollision automatique et l'alerte de franchissement involontaire de ligne. Aussi de série, la surveillance des angles morts avec l'aide au changement de voie et l'alerte de trafic transversal arrière. En nouveauté pour Subaru, la Solterra est équipée de série d'une nouvelle alerte qui déclenche un signal sonore et visuel si l'ouverture d'une porte pose un risque pour un piéton ou tout autre obstacle.

En primeur pour une Subaru, le système de caméra sur 360 degrés livrable en option favorise une meilleure vigilance sur la route.

Exclusive à la Solterra, la nouvelle e-plateforme globale Subaru réunit les atouts de la traction intégrale, le comportement dynamique supérieur et la sécurité passive de renommée mondiale propres à Subaru.

Livrés de série, les phares à multiples DEL incluent les phares de route assistés qui encouragent le conducteur à maximiser l'usage des phares de route sans crainte de nuire aux conducteurs circulant en sens inverse. Le freinage d'aide au stationnement peut serrer les freins si le système détecte un obstacle pendant que le véhicule fait marche arrière. Le nouveau VUS est équipé de série des sacs gonflables avant pour le conducteur et le passager avant, des rideaux gonflables latéraux, des sacs gonflables qui protègent le bassin et le thorax et d'un protège-genoux pour le conducteur et le passager avant.

Le respect de l'environnement en toute convivialité

Le bloc-batterie au lithium-ion grande capacité de la Solterra autorise une bonne autonomie au quotidien et se recharge rapidement à peu près n'importe où grâce à sa capacité de recharge c.a. de niveau 2 et de recharge rapide c.c. En mode recharge rapide en c.c., la Solterra peut recharger jusqu'à 80 % de sa batterie en moins d'une heure.

Grâce à une autonomie estimée supérieure à 220 miles, à la traction intégrale symétrique de série, à la possibilité de recharge pratique à domicile et à l'accès à un réseau national de stations de recharge, les propriétaires de Solterra peuvent explorer les routes et les sentiers en toute confiance.

Design audacieux

La Solterra est une évolution du design Dynamique x Robuste associé à la polyvalence de la e-plateforme globale Subaru. La calandre hexagonale classique est intégrée au design du bouclier avant. Le capot plus bas contribue au design profilé et aux qualités aérodynamiques tout en conservant ses caractéristiques de protection des piétons. Des phares à DEL minces et larges combinés à l'imposante calandre hexagonale confèrent une allure puissante à la Solterra. Les montants avant minces et la ligne de capot basse autorisent une excellente visibilité vers l'avant.

Les porte-à-faux courts à l'avant et à l'arrière et les imposantes moulures de passages de roues donnent au VUS une allure inspirant confiance et témoignent de ses capacités hors route. Un becquet double surplombe la lunette inclinée aérodynamique, tandis qu'un petit déflecteur longe l'arête du coffre. À l'arrière, les feux combinés placés haut forment un motif trapézoïdal qui accentue le design du train arrière.

À bord du nouveau VUS, le design épuré et minimaliste est axé sur un écran tactile haute résolution intuitif avec écran multifonction, multimédia et incluant les commandes de climatisation. Bénéficiant d'un toit panoramique vitré livrable et de généreux espaces de rangement, l'habitacle de la Solterra est à la fois spacieux et invitant.

Commodité et confort de pointe

La Solterra est équipée d'un tout nouveau système multimédia pouvant recevoir en option un écran tactile de 12,3 po. Ce nouveau système comprend de série CarPlay d'Apple et Android Auto sans fil, ainsi qu'un tapis de recharge sans fil livrable en option dans la console centrale.

La connectivité par téléphone intelligent, notamment la commande de climatisation à distance ainsi que le verrouillage et le déverrouillage à distance, contribue à la grande convivialité du véhicule. La commande de climatisation à distance peut automatiquement réchauffer ou refroidir l'habitacle avant le départ, même lorsque le VUS est garé à l'intérieur.

La Solterra s'ajoute à la gamme prisée de VUS Subaru, notamment l'Outback, la Forester, la Crosstrek et la Crosstrek hybride rechargeable. La Solterra sera en vente en 2022.

