Nouvelle suspension calibrée par STI

Freins Brembo hautes performances

Éléments intérieurs et extérieurs exclusifs

Technologie d'aide à la conduite EyeSight désormais livrée sur les modèles à boîte manuelle

MISSISSAUGA, ON, le 26 juill. 2023 /CNW/ - Subaru Canada, Inc. a le plaisir d'annoncer que la Subaru BRZ tS 2024 axée sur les performances a été dévoilée sur la scène internationale au Subiefest California, le dimanche 23 juillet. La nouvelle version présente les meilleures performances et la meilleure tenue de route jamais atteintes par une BRZ grâce à une suspension STI et à un système de freinage Brembo. Pour la première fois, la technologie d'aide à la conduite EyeSight équipe de série un modèle Subaru à boîte manuelle. Le millésime 2024 marque le retour de la BRZ tS et cette version au sommet de la gamme sera disponible chez tous les concessionnaires Subaru en début d'année prochaine.

SUBARU DÉVOILE LA BRZ tS 2024 (Groupe CNW/Subaru Canada Inc.)

La BRZ tS se caractérise par ses amortisseurs Hitachi avant et arrière calibrés par STI pour optimiser sa légèreté, son centre de gravité très bas et la précision de sa tenue de route, offrant ainsi une plus grande souplesse, ainsi qu'une maîtrise et une stabilité rehaussées. Le système de freinage Brembo hautes performances, doté d'étriers peints or à 4 pistons à l'avant et à 2 pistons à l'arrière et de plaquettes et disques plus grands, procure une plus grande puissance de freinage, une meilleure résistance à l'évanouissement et un meilleur senti à la pédale. La BRZ tS reçoit des roues de 18 pouces chaussées de pneus Michelin Pilot Sport 4 215/40 R18 autorisant une meilleure adhérence et une meilleure amorce de virage.

La technologie d'aide à la conduite EyeSight est proposée pour la première fois sur un modèle Subaru à boîte manuelle. Le système de sécurité primé comprend le régulateur de vitesse adaptatif, le freinage précollision, l'alerte de franchissement de ligne et de louvoiement, et l'alerte de reprise de la circulation. Toutes les Subaru BRZ 2024 équipées d'une boîte manuelle seront dotées de série de la technologie EyeSight.

Cette nouvelle BRZ présente un style audacieux aussi impressionnant que son remarquable comportement routier. La BRZ dégage une image de modernité, d'agilité et de puissance, avec des détails aérodynamiques ciblés et fonctionnels. Le coupé au design soigné fend l'air grâce à sa faible surface frontale au dessin bas, marquée par de grandes prises d'air fonctionnelles et une calandre basse, le tout couronné d'ailes galbées bien remplies par les éléments de suspension. Les imposantes ailes arrière, les voies plus larges et les deux sorties d'échappement accentuent le dessin bas et large de la voiture. Cet imposant effet visuel est allégé par l'habitacle vitré et la partie arrière plus compacte qui aboutit au becquet arrière bien défini.

À l'extérieur, la BRZ tS se distingue par l'écusson tS sur la calandre et sur le couvercle de coffre. Les rétroviseurs extérieurs rabattables et l'antenne en forme d'aileron de requin montée sur le toit adoptent la finition cristal noir silice. La tS se déclinera dans les mêmes couleurs que les autres versions BRZ 2024, toutes assorties de roues en alliage d'aluminium de 18 pouces de série dans une finition gris foncé unique.

À l'intérieur, l'habitacle de la BRZ tS est habillé d'une sellerie noire à surpiqûres bleues contrastantes sur les supports latéraux des sièges avant, le volant gainé de cuir, le soufflet du levier de vitesses et celui du frein de stationnement. Les sièges avant Performance Design de série, avec appuie-tête réglable en hauteur, sont ornés d'un motif central en cuir bleu. Les commandes audio, du régulateur de vitesse et Bluetooth sont intégrées au volant gainé de cuir. Le matériau BRIN NAUB de type nubuck rehausse la visière du groupe d'instruments et les garnitures de porte. L'emblématique logo STI figure sur le bouton de démarrage rouge et sur le groupe d'instruments numériques de 7 pouces personnalisable, aussi agrémenté d'accents rouges exclusifs à la version tS.

La BRZ tS 2024 est propulsée par le moteur BOXER SUBARU atmosphérique de 2,4 litres développant 228 chevaux couplé à une boîte manuelle à six rapports courts. La BRZ reçoit une liste complète d'équipement de série, notamment le différentiel à glissement limité TORSEN, l'accès sans clé avec démarrage par bouton-poussoir, les phares directionnels à DEL avec phares de route assistés et réglage automatique de la hauteur, le système de gestion de la stabilité avec mode piste, le contrôle de la température automatique bizone, l'assistance au départ en pente, l'ouverture électrique de la trappe du réservoir, les glaces électriques avec ouverture et fermeture monotouche et protection anti-pincement, le bac de rangement dans la console centrale avec deux ports USB-A d'entrée/de recharge et une prise auxiliaire, les essuie-glaces à balayage intermittent variable avec détection de brouillard sensible à la vitesse et l'éclairage d'accueil.

Basée sur la version Sport-tech, la version tS comprend aussi des rétroviseurs extérieurs électriques chauffants, un système audio amélioré avec amplificateur à deux canaux et deux haut-parleurs supplémentaires, la détection des angles morts avec aide au suivi de voie et alerte de trafic transversal arrière, ainsi que le système de sécurité STARLINK.

Au sujet de Subaru Canada, Inc.

Subaru Canada, Inc. est une filiale à part entière de Subaru Corporation du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 95 concessionnaires agréés à travers le Canada. Pour de plus amples renseignements, consultez www.subaru.ca ou www.pr.subaru.ca ou suivez @SubaruCanada sur Twitter.

