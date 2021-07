MISSISSAUGA, ON, le 28 juill. 2021 /CNW/ - Subaru Canada, Inc. a le plaisir d'annoncer pour la saison 2021-2022 la prolongation de son partenariat de longue date avec les événements IRONMANMD autorisés et appartenant à la marque. Le renouvellement désigne Subaru comme commanditaire en titre des courses IRONMAN et IRONKIDS qui se tiendront à Mont-Tremblant, au Québec, ainsi qu'à Penticton et à Victoria, en Colombie-Britannique.

« Nous sommes fiers de renouveler notre commandite des événements IRONMAN au Canada », a déclaré Yasushi Enami, président du conseil, président et chef de la direction de Subaru Canada, Inc. « Cette prolongation de partenariat permet à Subaru Canada de continuer à soutenir et à promouvoir un mode de vie sain tout en restant fidèle à l'une de ses valeurs fondamentales : l'aventure. »

« Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat de longue date avec Subaru », raconte Chris Marciani, vice-président des partenariats mondiaux, Amérique du Nord, IRONMAN Group. « Subaru Canada continue de soutenir l'excellence chez les athlètes et nous avons hâte de poursuivre la tradition de présenter de remarquables courses au Canada. »

Subaru est un partenaire de la marque IRONMAN depuis plus de 20 ans déjà, et permet aux athlètes de vivre des expériences mémorables et d'interagir avec la marque tout au long de leur parcours IRONMAN. En vertu d'accords séparés, Subaru agit aussi à titre de commanditaire principal des événements Subaru IRONMAN 70.3 Muskoka et Subaru Iron Girl Grimsby, ainsi que des triathlons plus courts de la série Subaru Ontario Tri-Series.

Subaru Canada commanditera aussi le programme En route vers Kona pour la cinquième année. Auparavant, Subaru Canada a permis à un athlète méritant d'aller à Hawaï pour prendre part au Championnat du monde IRONMAN. Pour 2021 seulement, nous élargissons notre programme pour inclure les milliers d'extraordinaires bénévoles qui contribuent au succès de nos événements. En 2021, les bénévoles et les athlètes canadiens inscrits à un événement IRONMAN commandité par Subaru Canada peuvent être nommés pour se rendre au Championnat du monde IRONMAN 2021 commandité par Supersapiens et qui se tiendra à Kailua-Kona, Hawaï, pour agir comme bénévole. Pour en savoir plus et pour présenter une candidature, visitez www.roadtokona.ca.

Pour de plus amples renseignements sur la marque IRONMAN et les séries d'événements mondiaux, visitez www.ironman.com.

Au sujet de Subaru Canada, Inc.

Subaru Canada, Inc. est une filiale à part entière de Subaru Corporation du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 95 concessionnaires agréés à travers le Canada. Pour de plus amples renseignements, visitez www.subaru.ca ou www.pr.subaru.ca ou suivez @SubaruCanada sur Twitter.

SOURCE Subaru Canada Inc.

Renseignements: CONTACTS : Julie Lychak, Directrice RP, 905-568-4959, [email protected] ; Sébastien Lajoie, Spécialiste RP, Région du Québec, 514-336-0600, [email protected] ; Madison Marple, Spécialiste RP, 905-568-4959, [email protected]

Liens connexes

http://www.pr.subaru.ca