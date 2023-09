Subaru a vendu 4 392 unités en août

Meilleur mois à vie pour la Solterra

Meilleur août à vie pour les Ascent et BRZ

Les ventes pour l'année en cours sont en hausse de 21,1 p. 100 par rapport à la même période l'an dernier

MISSISSAUGA, ON, le 11 sept. 2023 /CNW/ - Subaru Canada, Inc, (SCI) a vendu 4 392 unités en août, un bond de 28,5 p. 100, ou de 975 unités, par rapport à août 2022. Ce résultat est en partie attribuable au meilleur mois à vie pour la Solterra et le meilleur mois d'août pour les Ascent et BRZ.

La Subaru Solterra entièrement électrique a enregistré son meilleur mois à vie avec la vente de 218 unités. Premier VUS mondial entièrement électrique signé Subaru, la Solterra offre des capacités et une sécurité impressionnantes, des caractéristiques devenues synonymes de la marque Subaru.

La Subaru Ascent à trois rangées de sièges a enregistré son meilleur mois d'août avec la vente de 362 unités. La polyvalente Ascent continue d'offrir aux familles canadiennes la possibilité de s'épanouir, avec les configurations à sept ou huit places proposées dans certaines versions, sans suppléments.

La BRZ continue de procurer des sensations au volant, avec 131 unités vendues, soit son meilleur mois d'août. Grâce à son centre de gravité bas, à ses roues motrices arrière et à son moteur Subaru BOXER de 228 chevaux, ce coupé 2+2 est l'incarnation même d'une voiture de sport classique.

À ce jour, Subaru Canada a vendu 34 419 unités en 2023, soit une augmentation de 21,1 p. 100 par rapport à la même période l'an dernier. Ce résultat se traduit par une augmentation de 5 992 Subaru vendues sur la même période en 2022.

« L'été nous a été favorable », a déclaré Tomohiro Kubota, président du conseil d'administration, président et chef de la direction de Subaru Canada Inc. « Mais la fin de l'été n'est que le début pour une Subaru, qui offre des performances, des compétences et une fiabilité tout au long de l'année. »

Août 2023 4 392 Réel pour le mois 3 417 Année précédente (même mois) 975 Différence 28,5 % MÀCJ c. MPAD 34 419 2023 AÀCJ 28 427 2022 AÀCJ 5 992 Différence 21,1 % AÀCJ vs. MPAD 9 525 T3 2023 6 560 T3 2022 2 965 Différence 45,2 % Ventes trimestrielles actuelles c. MPAD

Au sujet de Subaru Canada , Inc.

Subaru Canada, Inc. est une filiale à part entière de Subaru Corporation du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 95 concessionnaires agréés à travers le Canada. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.subaru.ca ou le site www.pr.subaru.ca ou encore suivez @SubaruCanada sur Twitter.

SOURCE Subaru Canada Inc.

