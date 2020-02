Subaru Canada toujours commanditaire en titre de la série élargie des triathlons Subaru

Partenariat de longue date avec Trisport Events Inc. prolongé jusqu'à la saison 2022 des triathlons canadiens

Subaru Canada de nouveau commanditaire en titre de la série des triathlons Subaru, Subaru IRONMAN 70.3 Muskoka et Subaru Iron Girl Canada

nouveau commanditaire en titre de la série des triathlons Subaru, Subaru IRONMAN 70.3 Muskoka et Subaru Iron Girl Canada Owen Sound ajouté au calendrier de la prochaine saison des triathlons Subaru

MISSISSAUGA, ON, le 31 janv. 2020 /CNW/ - Subaru Canada, Inc. (SCI) et Trisport Events Inc. sont ravis d'annoncer le prolongement de leur partenariat jusqu'à la saison 2022 des triathlons canadiens.

Le partenariat Subaru-Trisport inclura la commandite en titre de toutes les épreuves de la série de triathlons Subaru en Ontario, à savoir Milton, Guelph Lake I et II, Niagara, Orillia et, pour la première fois cette année, Owen Sound. Subaru Canada sera aussi commanditaire en titre des épreuves Subaru IRONMAN 70.3 Muskoka et Subaru Iron Girl Canada.

« Subaru est fière de promouvoir des styles de vie sains auprès des Canadiens de tous les âges en commanditant la série de triathlons Subaru », a déclaré Yasushi Enami, président du conseil, président et chef de la direction de Subaru. « Notre engagement se reflète dans nos commandites actuelles de triathlons et nous sommes ravis de notre collaboration avec Trisport et de l'ajout d'une épreuve. »

La participation de Subaru aux triathlons au Canada remonte au début des années 1990 alors que la société commanditait plusieurs épreuves d'un océan à l'autre. Des concurrents de tous les âges et de tous les niveaux participent à une foule d'épreuves dans le cadre des triathlons Subaru et Subaru Iron Girl Canada, réservé aux femmes.

« Nous nous réjouissons à l'idée de continuer notre collaboration avec Subaru et d'offrir des épreuves hors pair à tous les athlètes, qu'ils soient enfants, débutants, athlètes engagés ou athlètes visant à se qualifier pour le Championnat du monde IRONMAN 70.3 », a déclaré Nick Stoehr, président de Trisport Events Inc. Trisport organise des événements pour tous les goûts et Subaru Canada nous aide à les promouvoir auprès d'un large public. »

Pour en savoir plus sur la série de triathlons Subaru, visitez www.trisportcanada.com. Pour en savoir plus sur les marques IRONMAN et Iron Girl et sur les séries d'événements mondiaux, visitez www.ironman.com. Pour en savoir plus sur Subaru Canada, Inc., visitez www.subaru.ca.

À propos de Trisport Events, Inc.

Trisport Events Inc. et son équipe organisent des triathlons et des duathlons depuis plus de 20 ans. Trisport Events Inc. organise huit épreuves en Ontario qui comptent des distances pour tous les niveaux et mettent l'accent sur l'expérience tout en aidant les athlètes à atteindre leurs objectifs de mise en forme. Pour en savoir plus, visitez www.trisportcanada.com.

Au sujet de Subaru Canada, Inc.

Subaru Canada, Inc. est une filiale à part entière de Subaru Corporation du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 94 concessionnaires agréés à travers le Canada. Pour de plus amples renseignements, visitez www.subaru.ca ou www.pr.subaru.ca ou suivez @SubaruCanada sur Twitter.

