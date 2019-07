Subaru Canada termine la première moitié de 2019 avec de fortes ventes en juin

Les ventes mensuelles ont presque égalé les résultats de l'an passé alors que Subaru Canada enregistrait son meilleur juin à vie.

La Forester a pris les devants, dépassant de 9 p. 100 les ventes de juin 2018.

MISSISSAUGA, ON, le 3 juill. 2019 /CNW/ - Subaru Canada, Inc. (SCI) a le plaisir d'annoncer son deuxième meilleur mois de juin à vie avec la livraison de 5 317 unités.

Faisant suite à un mois de mai historique, les ventes en juin sont à peine 0,6 p. 100 inférieures à celles de juin 2018, le meilleur juin à vie de la marque.

La Forester 2019 primée, nommée Premier choix - Sécurité+ (PCS+) par l'IIHS (Insurance Institute for Highway Safety) lorsqu'elle est équipée du système EyeSight et de phares spécifiques, a tracé la voie pour SCI, dépassant juin dernier de 9 p. 100.

« Nous restons engagés à fournir à nos clients des produits et un service de la plus grande qualité », a déclaré Yasushi Enami, président du conseil, président et chef de la direction de Subaru Canada, Inc. « Nous sommes enchantés à l'idée de lancer plusieurs nouveaux modèles et modèles actualisés au cours des prochains mois et d'améliorer sans cesse la marque Subaru et l'expérience client. »

Plus tôt cette année, ALG a décerné à Subaru le titre de « Meilleure marque grand public au Canada ». Dans le cadre du même palmarès, ALG a déclaré que les Impreza, Crosstrek, Outback et WRX/WRX STI représentaient la Valeur de revente prévue la plus élevée dans leur segment respectif.

De plus, Subaru arrive en tête de l'industrie avec huit mentions Premier choix sécurité+ (PCS+) décernées par l'IIHS et son système d'alerte aux distractions DriverFocus a récemment été nommé Meilleure technologie de sécurité 2019 par l'Association des journalistes automobile du Canada (AJAC).

L'excellent mois de juin de SCI fait suite à une année exceptionnelle qui a permis à la marque de livrer 58 070 unités et signer ainsi un septième record annuel de vente.

Juin 2019 5 317 Réel pour le mois 5 348 Année précédente (même mois) -31 Différence -0,6 % MÀCJ c. MPAD 27 404 2019 AÀCJ 27 876 2018 AÀCJ -472 Différence -1,7% AÀCJ vs. MPAD 16 412 T2 2019 16 571 T2 2018 -159 Différence -1,0% Ventes trimestrielles actuelles c. MPAD

Au sujet de Subaru Canada, Inc.

Subaru Canada, Inc. est une filiale à part entière de Subaru Corporation du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 94 concessionnaires agréés à travers le Canada. Pour de plus amples renseignements, visitez www.subaru.ca ou www.pr.subaru.ca ou suivez @SubaruCanada sur Twitter.

