MISSISSAUGA, ON, le 6 janv. 2025 /CNW/ - Subaru Canada, Inc., (SCI) a conclu l'année avec des ventes historiques de 68 043 unités en 2024, dont 4 664 unités vendues en décembre. Cela correspond à une hausse de 23,8 p. cent par rapport à la même période l'an dernier et fracasse le précédent record annuel de 58 070 unités enregistré en 2018.

La Subaru Solterra tout électrique a connu le meilleur mois de décembre de son histoire, concluant une année record pour ce modèle avec 2 468 unités vendues. Les Subaru Forester et Crosstrek ont également enregistré des ventes cumulatives annuelles historiques, totalisant 16 376 unités et 28 303 unités respectivement. Les ventes totales de la Subaru Impreza se sont chiffrées à 3 276 unités depuis le début de l'année, soit une hausse de 46,1 p. cent par rapport à 2023.

« Pour SCI, l'année 2024 passera à l'histoire », a déclaré Tomohiro Kubota, président du conseil, président et chef de la direction de SCI. « Je tiens à remercier chaleureusement le personnel du siège social et tous les concessionnaires du pays pour leur dévouement et leurs vaillants efforts qui ont permis à Subaru Canada d'enregistrer la meilleure année de son histoire. »

Décembre 2024 4 664 Réel pour le mois 5 115 Année précédente (même mois) -451 Écart -8,8 % MÀCJ c. MPAD 68 043 YTD 2024 54 966 2023 AÀCJ 13 077 Écart 23,8 % AÀCJ c. MPAD 15 551 T4 2024 15 099 T4 2023 452 Écart 3,0 % Ventes du trimestre en cours c. MPAD

À propos de Subaru Canada, Inc.

Subaru Canada, Inc. est une filiale en propriété exclusive de Subaru Corporation du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 96 concessionnaires agréés à travers le Canada. Pour de plus amples renseignements, consultez www.subaru.ca ou www.pr.subaru.ca ou suivez @SubaruCanada sur X.

