Subaru a vendu 6 446 unités, son meilleur mars à vie

Meilleur premier trimestre à vie avec la vente de 17 723 unités

Mars record pour les Crosstrek, Forester et Solterra

Ventes pour l'année en hausse de 85,8 p. 100 par rapport à la même période l'an dernier

MISSISSAUGA, ON, le 2 avril 2024 /CNW/ - Subaru Canada, Inc. (SCI) a clos son premier trimestre 2024 avec la vente de 17 723 unités, ce qui en fait son meilleur T1 à vie. Avec 6 446 unités vendues en mars, il s'agit du meilleur mois de mars jamais enregistré et du deuxième meilleur mois de vente de tous les temps. Les ventes de mars ont bondi de 103,5 p. 100 par rapport à mars 2023 et les ventes à ce jour ont grimpé de 85,8 p. 100 par rapport à la même période l'an dernier.

Les Crosstrek, Forester et Solterra ont chacune signé leur meilleur mars à vie. Les Crosstrek et Forester, qui ont chacune signé des mois record en janvier et février, ont enregistré des ventes de 2 757 et 1 483 unités en mars, respectivement. Les ventes de la Solterra entièrement électrique ont atteint 450 unités, ce qui fait de mars 2024 le meilleur mois à vie pour ce modèle.

La Subaru Crosstrek continue d'enchaîner les récompenses, comme le prix « Meilleur VUS sous-compact » décerné par AutoHEBDO pour la deuxième année de suite, le prix « Meilleure valeur retenue dans la catégorie principale des VUS sous-compacts » décerné par Canadian Black Book pour une troisième année de suite et, pour une huitième fois en neuf ans, le prix « Meilleure Valeur Résiduelle dans le segment des petits VUS » dans le cadre des prix 2024 sur les valeurs résiduelles décernés par J.D. Power Canada ALG*.

La Forester reste un choix de premier plan pour les familles, avec un intérieur spacieux, une superbe visibilité et les meilleures notes en matière de sécurité. Sur le point d'être entièrement redessinée pour le millésime 2025, la Forester bénéficiera d'un raffinement, d'un comportement et de technologies perfectionnés. En tant que seul modèle de la famille entièrement électrique, la Subaru Solterra fournit les capacités d'un vrai VUS en plus de tout ce dont on peut s'attendre d'une Subaru, y compris la mention PREMIER CHOIX SÉCURITÉ de la part de l'Insurance Institute for Highway Safety (IIHS).

« Quel début d'année incroyable » a déclaré Tomohiro Kubota, président du conseil d'administration, président et chef de la direction de Subaru Canada Inc. « Nous ne remercierons jamais assez nos concessionnaires pour leur communication, leur travail acharné et leur dévouement qui nous ont permis d'atteindre ces résultats extraordinaires. »





Mars 2024 6 446 Réel pour le mois 3 167 Année précédente (même mois) 3 279 Différence 103,5 % MÀCJ c. MPAD 17 723 2024 AÀCJ 9 540 2023 AÀCJ 8 183 Différence 85,8 % AÀCJ p/r à MPAD 17 723 T1 2024 9 540 T1 2023 8 183 Différence 85,8 % Ventes trimestrielles actuelles c. MPAD



*La Subaru Crosstrek conserve la valeur résiduelle projetée la plus élevée parmi les petits VUS dans le cadre de la remise de prix Meilleure valeur résiduelle de J.D. Power Canada ALG 2016-2022 et 2024 selon les prévisions de J.D. Power ALG pour les modèles 2016-2022 et 2024. Visitez le site Web jdpower.com/awards pour en savoir plus.

