SUBARU ANNONCE UNE BAISSE DES PRIX POUR LA TRAILSEEKER 2027

La Subaru Trailseeker 2026 s'équipe de série de la traction intégrale symétrique Subaru grâce à deux puissants moteurs électriques placés sur les essieux avant et arrière, qui produisent une puissance système nette d'environ 375 chevaux, et elle offre une capacité de remorquage allant jusqu'à 1 500 kg. Équipée de la fonction X-MODE bimode de Subaru avec modes Snow/Dirt et Deep Snow/Mud, contrôle de la motricité et commande d'assistance en descente, la Trailseeker est le parfait véhicule pour l'aventure, sur la route et hors des sentiers battus.

Alimentée par un bloc-batterie haute capacité au lithium-ion de 74,7 kWh, la Trailseeker 2027 est conçue pour offrir une autonomie d'environ 420 km** avec une pleine recharge dans des conditions idéales. Grâce à un système embarqué de préconditionnement de la batterie, la Trailseeker peut être parée pour la recharge rapide, été comme hiver, et un port de recharge à la norme NACS livré de série élargit les options de recharge sur la route.

La Trailseeker offre un espace généreux et une grande polyvalence pour permettre aux occupants d'explorer les sentiers, et bien au-delà, avec tout l'équipement nécessaire. Le généreux espace cargo est assorti à un intérieur doté d'un plancher plat et d'un vaste espace pour les jambes, créant un habitacle vaste et lumineux.

La Trailseeker arbore la signature lumineuse Subaru EV avec un logo éclairé des six étoiles, des feux de jour à DEL et des phares à DEL. À l'arrière, le lettrage SUBARU en relief et la garniture de hayon apportent une élégante présence lumineuse le soir venu.

L'écran tactile multimédia de 14 po livré de série offre la compatibilité Apple CarPlay et Android Auto pour assurer le divertissement sur la route. Deux chargeurs de téléphone sans fil de 15 W gardent les appareils bien chargés et des ports de recharge rapide USB-C permettent aux passagers arrière de demeurer connectés.

Tous les modèles s'équipent d'une série de technologies d'aide à la conduite, notamment le freinage précollision, l'alerte de circulation transversale avant, les moniteurs d'angle mort, l'alerte de sortie de voie, un moniteur de vue panoramique, l'assistance à l'arrêt d'urgence, l'assistance dans les embouteillages, l'assistance au changement de voie, le régulateur de vitesse adaptatif évolué et plus encore.

La Subaru Trailseeker 2027 est attendue chez les concessionnaires vers la fin de 2026.

Version d'équipement PDSF PEV* Tourisme 49 995 $ 53 152 $ Limited 53 995 $ 57 152 $ Premier 57 995 $ 61 152 $ *Le prix estimé du véhicule inclut le PDSF, les frais de transport et de préparation, la taxe sur le climatiseur, les frais maximums

du concessionnaire et autres frais maximums, mais exclut les taxes, les immatriculations, l'assurance et l'enregistrement.

**Selon les lignes directrices approuvées de Ressources naturelles Canada (RNCan). Consultez le Guide de consommation de carburant de RNCan disponible au https://fcr-ccc.nrcan-rncan.gc.ca/fr pour de plus amples informations. Une charge complète et des conditions de conduite idéales sont nécessaires. Les données varieront en fonction des habitudes de conduite et de recharge, de la vitesse, de l'utilisation d'accessoires, des conditions météorologiques et de la température, de l'âge de la batterie, de l'état du véhicule et des conditions routières. Dans des conditions non idéales, les valeurs pourraient se dégrader de plus de 50 %. La capacité de la batterie diminue également avec le temps et l'usage, ce qui réduit l'autonomie. Reportez-vous au Manuel du propriétaire pour les détails. L'autonomie indiquée est une estimation fondée sur des tests préliminaires et ne constitue pas une donnée officielle selon les paramètres du Guide de consommation de carburant (GCC) de RNCan. L'autonomie sera mise à jour une fois les essais finaux complétés par Subaru

***Pourrait être admissible à des incitatifs gouvernementaux allant jusqu'à 5000 $ dans certaines provinces.

Les renseignements sur les incitatifs sont uniquement fournis à titre informatif. Les incitatifs sont offerts et administrés par les gouvernements respectifs et sujets à être modifiés ou annulés en tout temps sans préavis. Nous ne pouvons pas garantir votre admissibilité aux incitatifs ni le montant réel de ces incitatifs. Des conditions et des restrictions s'appliquent.

Les montants des incitatifs sont fonction du type d'achat ou de la durée de la location. Pour les achats au comptant et les contrats de financement, les incitatifs sont appliqués au prix de détail après les frais et taxes applicables. Pour les contrats de location, et aux fins de calcul seulement, le montant des incitatifs est appliqué avant les taxes. Dans certaines provinces, les incitatifs provinciaux doivent être réclamés par les clients admissibles uniquement après l'achat/la location.

Pour plus d'information, consultez les administrateurs des programmes d'incitatifs gouvernementaux.

À propos de Subaru Canada, Inc.

Subaru Canada, Inc. est une filiale en propriété exclusive de Subaru Corporation du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 96 concessionnaires agréés à travers le Canada. Pour de plus amples renseignements, consultez www.subaru.ca ou www.pr.subaru.ca ou suivez @SubaruCanada sur X.

SOURCE Subaru Canada Inc.

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