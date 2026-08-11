SUBARU CANADA SIGNE LE MEILLEUR MOIS DE JUILLET DE SON HISTOIRE

La Crosstrek s'est vendue à 3 143 unités, et la Forester à 2 004 unités, enregistrant ainsi leur meilleur mois de juillet

Subaru enregistre des ventes au détail de 6 840 unités unités en juillet

MISSISSAUGA, ON, le 11 août 2026 /CNW/ -- Subaru Canada, Inc. (SCI) a brillé de mille feux tout au long de ce mois de juillet caniculaire, avec des ventes de 6 840 unités en juillet, soit une hausse de 28,7 p. 100 par rapport à juillet 2025, ce qui constitue le meilleur mois de juillet de l'histoire de l'entreprise. Ces résultats s'inscrivent dans les 41 598 unités vendues au cumul cette année.

Au nombre des MEILLEURS CHOIX SÉCURITÉ de l'IIHS, la Forester demeure le VUS familial par excellence grâce à la sécurité, à la fonctionnalité et à la polyvalence qui l'animent. La Forester, prisée par les familles, a connu son meilleur mois de juillet avec 2 004 unités vendues.

La Crosstrek, lauréate du prix AutoHebdo ces trois dernières années et grande favorite des Canadiens, s'est vendue à 3 143 exemplaires en juillet, son meilleur résultat jamais enregistré pour ce mois, soulignant le parfait mélange de sécurité, de compétences et de polyvalence.

De plus, les modèles Outback, Solterra et WRX ont dépassé leurs résultats de ventes de juillet 2025.

« Nous tenons à remercier notre excellent réseau de concessionnaires », a déclaré Yoichi Hori, président du conseil, président et chef de la direction de SCI. « Leur travail acharné et leur dévouement envers leurs clients garantissent une expérience d'achat unique et hors du commun. »

Juillet 2026 6 840 Réel pour le mois 5 316 Année précédente (même mois) 1 524 Écart 28,7 % MÀCJ c. MPAD 41 598 2026 AÀCJ 44 828 2025 AÀCJ -3 230 Écart -7,2 % AÀCJ c. MPAD 6 840 T3 2026 5 316 T3 2025 1 524 Écart 28,7 % Ventes du trimestre en cours c. MPAD

À propos de Subaru Canada, Inc.

Subaru Canada, Inc. est une filiale en propriété exclusive de Subaru Corporation du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 96 concessionnaires agréés à travers le Canada. Pour de plus amples renseignements, consultez www.subaru.ca ou www.pr.subaru.ca, ou encore suivez Subaru Canada sur les médias sociaux.

SOURCE Subaru Canada Inc.

CONTACT : Julie Lychak, Directrice principale, Relations publiques et commandites, (905) 568-4959, [email protected]; Madison Marple, Spécialiste RP, (905) 568-4959, [email protected]; Sébastien Lajoie, Spécialiste RP, région du Québec, (514) 336-0600, [email protected]