Subaru vend 5 115 unités, son meilleur décembre à vie

Record en décembre pour les Crosstrek et Solterra

Les ventes pour l'année sont en hausse de 24,9 p. 100 par rapport à la même période l'an dernier

MISSISSAUGA, ON, le 5 janv. 2024 /CNW/ - Subaru Canada, Inc. (SCI) a entamé la nouvelle année après avoir réalisé son meilleur décembre à vie avec la vente de 5 115 unités. En 2023, Subaru Canada a vendu 54 966 unités, un bond de 24,9 p. 100 par rapport à 2022. Ce résultat se traduit par une augmentation de 10 957 Subaru vendues sur la même période.

Décembre 2023 est devenu le meilleur mois de décembre jamais enregistré par la marque, battant le précédent record de 4 671 unités vendues en décembre 2019. Les Crosstrek et Solterra ont signé leur meilleur décembre à vie, la Crosstrek enregistrant une hausse de 13,7 p. 100 par rapport à décembre 2020 et la Solterra, une hausse de 7,4 p. 100 par rapport à décembre 2022.

Figurant parmi les voitures favorites des Canadiens, la Crosstrek continue de séduire les acheteurs grâce à son confort raffiné renouvelé pour 2024, son nouveau design audacieux et sa généreuse liste de caractéristiques de série. La Crosstrek Wilderness, qui s'ajoute à la gamme, représente la Crosstrek la plus robuste et la plus prête pour l'aventure. Bénéficiant de multiples améliorations, notamment une plus grande garde au sol, des pneus tout-terrain et des angles d'approche et de départ plus importants, la Crosstrek Wilderness peut encore mieux rouler hors des sentiers battus.

La Solterra, premier VUS électrique mondial signé Subaru, procure de véritables compétences de VUS dans un véhicule entièrement électrique et sans émissions. Équipée d'une traction intégrale symétrique de série et d'une garde au sol de 210 mm, la Solterra présente des aptitudes tout terrain et toutes saisons auxquelles les Canadiens s'attendent d'une Subaru.

« Quel décembre extraordinaire pour terminer une année exceptionnelle », a déclaré Tomohiro Kubota, président du conseil d'administration, président et chef de la direction de Subaru Canada Inc. « Nous avons hâte de poursuivre sur cette lancée, car l'année 2024 sera ponctuée de nouvelles versions et de modèles actualisés que nous aurons le plaisir de présenter aux Canadiens.

Décembre 2023 5 115 Réel pour le mois 3 514 Année précédente (même mois) 1 601 Différence 45,6 % MÀCJ c. MPAD 54 966 2023 AÀCJ 44 009 2022 AÀCJ 10 957 Différence 24,9 % AÀCJ vs. MPAD 15 099 T4 2023 11 399 T4 2022 3 700 Différence 32,5 % Ventes trimestrielles actuelles c. MPAD

Au sujet de Subaru Canada , Inc.

Subaru Canada, Inc. est une filiale à part entière de Subaru Corporation du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 95 concessionnaires agréés à travers le Canada. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.subaru.ca ou le site www.pr.subaru.ca ou encore suivez @SubaruCanada sur X.

