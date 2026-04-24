MISSISSAUGA, ON, le 24 avril 2026 /CNW/ - Subaru Canada, Inc., (SCI) est ravie d'annoncer que, à l'occasion de la Semaine de la terre 2026, une contribution additionnelle de 100 000 $ sera versée à Parcs Canada pour soutenir les efforts de conservation et de restauration.

Subaru Canada continue de s'aligner sur les initiatives de conservation et de restauration mises en œuvre dans les parcs nationaux, les aires marines nationales de conservation et les lieux historiques nationaux administrés par Parcs Canada.

D'un océan à l'autre, Parcs Canada mène des efforts de restauration ambitieux -- en protégeant les jeunes tortues des bois en péril dans le parc national de la Mauricie, en collaborant avec la Première Nation Vuntut Gwitchin pour suivre les impacts des changements climatiques sur la harde de caribous de la rivière Porcupine, et en revitalisant les écosystèmes du saumon dans des parcs nationaux situés sur les rives des océans Atlantique et Pacifique.

« La nature est au cœur de l'identité canadienne et constitue une source de fierté pour l'ensemble de la population canadienne, tout en contribuant à notre vitalité économique. La protection de notre patrimoine naturel est une responsabilité partagée, et il est impératif que les gouvernements, les collectivités et le secteur privé travaillent main dans la main pour y parvenir. Je remercie Subaru pour son appui continu aux initiatives de conservation et de restauration, qui nous aideront à préserver nos paysages emblématiques et notre faune pour les générations actuelles et futures », a déclaré l'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature.

« Le réseau canadien d'aires protégées joue un rôle essentiel pour atténuer les effets des changements climatiques, tout en offrant aux visiteurs des occasions significatives de se rapprocher de la nature », a affirmé Natalie Provost, secrétaire d'État à la Nature. « Des contributions comme celle‑ci offrent aux partenaires de l'industrie des moyens concrets d'appuyer la protection et la restauration d'écosystèmes en santé, de faire progresser le rétablissement des espèces en péril grâce au travail essentiel mené par Parcs Canada et ses partenaires, et, ultimement, d'aider à préserver le patrimoine naturel du Canada pour les prochaines générations. »

« Parcs Canada met en place des initiatives de conservation et de restauration bien concrètes, dans les zones où les besoins sont les plus grands », indique le président du conseil, président et chef de la direction de SCI, Yoichi Hori. « En continuant de contribuer à ce fonds, nous souhaitons nous assurer de pouvoir explorer ce pays de façon responsable pour les générations à venir. »

À propos de Parcs Canada

Au nom de la population canadienne, Parcs Canada, en collaboration avec des partenaires autochtones, des parties intéressées et les autres ordres de gouvernement, veille à la conservation et à la restauration des écosystèmes, des habitats et des espèces présents dans les lieux historiques nationaux, les parcs nationaux et les aires marines nationales de conservation; permet aux gens de découvrir l'histoire et la nature et de s'y connecter; et contribue à préserver la valeur économique de ces lieux pour les collectivités locales et régionales.

À propos de Subaru Canada, Inc.

Subaru Canada, Inc. est une filiale en propriété exclusive de Subaru Corporation du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 96 concessionnaires agréés à travers le Canada. Pour de plus amples renseignements, consultez www.subaru.ca ou www.pr.subaru.ca, ou encore suivez Subaru Canada sur les médias sociaux.

SOURCE Subaru Canada Inc.

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