À titre de premier VUS sous-compact tout électrique de Subaru, le modèle Uncharted tire son nom des capacités et de l'agrément de conduite du véhicule, qui mènera à bon port les propriétaires et leurs passagers vers leurs prochaines aventures. Il sera disponible en deux versions à traction avant, FWD et FWD LR, ainsi qu'en versions Sport et GT à traction intégrale.

La performance pour toutes les aventures

La Subaru Uncharted 2026 prône une performance dynamique et efficace grâce à ses deux moteurs électriques aux essieux avant et arrière qui développent jusqu'à 338 chevaux de puissance, ainsi qu'à sa maniabilité réactive, le tout équilibré par une suspension calibrée par Subaru. L'Uncharted offre plus de 700 litres d'espace cargo derrière la deuxième rangée de sièges. En ville, grâce à un rayon de braquage quasi identique à celui de la Crosstrek, la Subaru Uncharted jouit d'une excellente maniabilité.

Alimentée par la batterie haute capacité au lithium-ion de 77,0 kWh, la Subaru Uncharted offre une autonomie impressionnante au sein de la gamme. Les modèles Sport et GT s'équipent de la traction intégrale symétrique Subaru avec X-Mode et offrent une autonomie anticipée allant jusqu'à 460 kilomètres dans des conditions idéales (sujet à confirmation finale**), ainsi qu'une puissance de 338 chevaux. Selon que les acheteurs préfèrent l'abordabilité ou l'autonomie, les modèles Uncharted à traction avant seront proposés avec autonomie standard ou longue autonomie. Le modèle à longue autonomie fournit une autonomie estimée allant jusqu'à 480 kilomètres dans des conditions idéales (sujet à confirmations finales**) et une puissance de 221 chevaux.

Les ingénieurs de Subaru sont parvenus à créer un niveau impressionnant de stabilité en ligne droite, de maniabilité et d'adhérence sur les surfaces meubles, comme le gravier, la terre ou la neige, grâce aux nombreux perfectionnements apportés au châssis. En outre, la Subaru Uncharted livre une performance dynamique tant sur la route que hors route grâce à l'acier haute résistance léger et robuste utilisé dans sa construction, à la structure renforcée des batteries sous le plancher, aux améliorations aérodynamiques et aux composants de suspension spécialement calibrés.

Une technologie intelligente et transparente

À l'intérieur, la Subaru Uncharted 2026 s'équipe de série d'un écran tactile de 14 pouces pour le système d'infodivertissement, qui inclut Apple CarPlay et Android Auto sans fil. Deux chargeurs de téléphone intelligent sans fil intégrés à la console centrale avant sont livrés de série, et deux chargeurs USB-C pour les occupants arrière permettent de garder les appareils bien chargés pendant les longs trajets.

Le port de recharge standard NACS, avec une vitesse de recharge avoisinant 150 kW dans des conditions idéales*, offre aux propriétaires de pratiques options de recharge rapide dans les différentes stations de recharge partout au pays. Par temps froid, la batterie de l'Uncharted peut être rechargée de 10 % à 80 % en environ 30 minutes dans des conditions idéales* grâce au système embarqué de préconditionnement de la batterie. À la maison, un chargeur embarqué rapide de 11 kW offre un accès facile aux options de recharge de niveau 1 et de niveau 2.

L'Uncharted comprend également un éventail de technologies d'aide à la conduite EyeSight en option, comme le freinage précollision, l'alerte de circulation transversale avant, les moniteurs d'angle mort, l'alerte de sortie de voie, un moniteur de vue panoramique, l'assistance à l'arrêt d'urgence, l'assistance dans les embouteillages, l'assistance au changement de voie, le régulateur de vitesse adaptatif évolué et plus encore.

Un style éloquent

La toute nouvelle Subaru Uncharted 2026 met de l'avant sa polyvalence et sa performance par le truchement de lignes épurées et sportives, tout en conservant un format efficace pouvant accueillir jusqu'à cinq occupants. À l'avant, elle arbore la signature lumineuse de Subaru, qu'elle partage avec les Solterra et Trailseeker 2026, et présente des phares distinctifs résistants aux intempéries et un logo éclairé des six étoiles Subaru.

Elle s'équipe de nouvelles jantes de 18 ou de 20 pouces, et la version GT présente en exclusivité un toit deux tons fortement contrastés pour un style encore plus distingué. À l'arrière, les feux combinés élégants, l'écusson noir, la ligne de ceinture haute et le design fluide sont complétés par un bouclier arrière inférieur au fini peint argenté, ce qui ajoute à l'attrait visuel du modèle. Sur les modèles à traction intégrale, des longerons de toit à profil bas permettent d'ajouter des accessoires pour le transport.

À l'intérieur, le vaste habitacle présente des lignes horizontales racées, des accents décoratifs orange exclusifs et des matières souples, et, en option, un revêtement StarTex Subaru sur les versions Sport et GT. Les passagers arrière jouissent d'un généreux dégagement aux jambes, comparable à celui de la Subaru Crosstrek. L'Uncharted GT inclut de série des sièges arrière chauffants aux places latérales.

L'Uncharted sera disponible chez les concessionnaires partout au pays au début de 2026.

Version d'équipement PDSF Prix estimé FWD 42 995 $ 45 852 $ FWD LR 46 995 $ 49 852 $ Sport 49 995 $ 52 852 $ GT 51 995 $ 54 852 $ *Le prix estimé du véhicule inclut le PDSF, les frais de transport et de préparation, la taxe sur le climatiseur, les frais maximums du concessionnaire et autres frais maximums, mais exclut les taxes, les immatriculations, l'assurance et l'enregistrement.

*Les durées et capacités de recharge sont estimées en fonction de conditions et d'infrastructures idéales. Par temps froid, la durée de la recharge augmentera et la capacité de la recharge diminuera. La recharge pourrait être impossible lorsque la batterie est trop froide. L'état de la batterie d'entraînement, les spécifications du chargeur, les infrastructures de recharge et la fréquence des recharges peuvent également avoir une incidence négative sur la recharge. Reportez-vous au Manuel du propriétaire pour les détails.

**Selon les lignes directrices approuvées de Ressources naturelles Canada (RNCan). Consultez le Guide de consommation de carburant de RNCan disponible au https://fcr-ccc.nrcan-rncan.gc.ca/fr pour de plus amples informations. Une charge complète et des conditions de conduite idéales sont nécessaires. Les données varieront en fonction des habitudes de conduite et de recharge, de la vitesse, de l'utilisation d'accessoires, des conditions météorologiques et de la température, de l'âge de la batterie, de l'état du véhicule et des conditions routières. Dans des conditions non idéales, les valeurs pourraient se dégrader de plus de 50 %. La capacité de la batterie diminue également avec le temps et l'usage, ce qui réduit l'autonomie. Reportez-vous au Manuel du propriétaire pour les détails. L'autonomie indiquée est une estimation fondée sur des tests préliminaires et ne constitue pas une donnée officielle selon les paramètres du Guide de consommation de carburant (GCC) de RNCan. L'autonomie sera mise à jour une fois les essais finaux complétés par Subaru

