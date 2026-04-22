MISSISSAUGA, ON, le 22 avril 2026 /CNW/ - À l'occasion du Jour de la Terre 2026, Subaru Canada Inc. (SCI) célèbre l'atteinte de son objectif initial de 10 000 arbres plantés, résultat de son engagement Sans trace Canada et de ses efforts de conservation entourant le programme En avant l'aventure - parcs.

En 2023, Subaru Canada est devenue un partenaire de l'initiative Sans trace Canada et partenaire principal de l'Engagement Sans trace au Canada, qu'on retrouve à takethepledge.leavenotrace.ca. Cet engagement invite les propriétaires de Subaru ainsi que toute la population canadienne à être attentifs et respectueux lorsqu'ils s'aventurent sur le terrain de jeu naturel du Canada. Pour chaque participant qui prend l'engagement, un arbre sera planté au Canada. À ce jour, plus de 10 000 personnes ont pris cet engagement. Il s'agit d'un élément fondamental du programme En avant l'aventure - Parcs.

Amorçant sa cinquième année d'existence, ce programme combine divers éléments, dont le concours de photos En avant l'aventure Subaru, auquel plus de 18 000 Canadiens et Canadiennes ont participé, un partenariat avec divers parcs provinciaux dans le cadre de leurs programmes d'ambassadeurs, une initiative de carte d'entrée Découverte famille/groupe de Parcs Canada (plus de 4800 laissez-passer distribués), ainsi que l'engagement Sans trace. Ce programme est une façon de mettre en lien les propriétaires de Subaru avec ce qu'ils affectionnent le plus : sortir et profiter de manière responsable de tout ce que notre pays a à offrir.

« Tous ceux qui ont signé l'engagement doivent être fiers de l'impact de leur geste », affirme John Trenholme, président de Sans trace Canada (LNTC), une organisation nationale à but non lucratif qui fait la promotion de l'utilisation durable des parcs et des espaces naturels. « À titre individuel, il est facile d'avoir l'impression qu'on ne peut pas vraiment faire une différence, mais quand il s'agit de protéger les espaces verts, nos gestes individuels s'additionnent, exactement comme les arbres qu'on plante. Un seul arbre, ce n'est pas beaucoup -- mais nous en avons planté 10 000. C'est toute une forêt!

« L'atteinte de notre objectif de 10 000 arbres plantés n'est que le début », mentionne le président du conseil, président et chef de la direction de SCI, Yoichi Hori. « Nous allons continuer à encourager les Canadiens et les Canadiennes à s'engager à explorer de façon responsable. »

Signer l'engagement, c'est confirmer sa compréhension des sept principes Sans trace. Élaborés il y a plus de 30 ans, ils couvrent tout, de la planification avant le départ à l'élimination adéquate de tous les types de déchets, en passant par l'utilisation responsable des feux de camp, ainsi que le respect des autres usagers des sentiers et des habitats fauniques.

Voici les Sept principes Sans trace :

Se préparer et prévoir Utiliser les surfaces durables Gérer adéquatement les déchets Laisser intact ce que l'on trouve Minimiser l'impact des feux Respecter la vie sauvage Respecter les autres visiteurs

À propos de Sans trace Canada

Sans trace Canada donne aux gens les moyens de faire partie de la solution en matière de conservation. Cet organisme sans but lucratif et de bienfaisance enregistré se consacre à la promotion de la conservation de nos parcs, espaces naturels et habitats fauniques en aidant à réduire l'empreinte des adeptes de plein air grâce à l'application des sept principes Sans trace. Sans trace encourage tous les Canadiens et les Canadiennes à profiter des bienfaits du plein air tout en protégeant le patrimoine naturel et culturel du Canada. Lorsque vous ne laissez aucune trace, vous démontrez que la nature vous tient à cœur.

À propos de Subaru Canada, Inc.

Subaru Canada, Inc. est une filiale en propriété exclusive de Subaru Corporation du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 96 concessionnaires agréés à travers le Canada. Pour de plus amples renseignements, consultez www.subaru.ca ou www.pr.subaru.ca ou suivez @SubaruCanada sur X.

SOURCE Subaru Canada Inc.

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