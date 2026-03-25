L'édition Kaminari 雷, qui a récemment été introduite au sein de la gamme BRZ, vient maintenant s'ajouter à la famille WRX. Cette version reprend le moteur BOXER SUBARU turbocompressé de 2,4 litres et 271 chevaux de puissance, la traction intégrale symétrique à prise constante et la boîte manuelle à six rapports. Basée sur la WRX tS, ce modèle bénéficie d'une dynamique de conduite supérieure grâce à des freins Brembo haute performance et à des amortisseurs électroniques adaptatifs, dont le réglage a été optimisé pour la tS afin d'en améliorer la performance.

L'édition Kaminari 雷 se distingue également par ses nombreuses garnitures intérieures jaunes, dont des accents décoratifs jaunes sur les sièges baquets haute performance Recaro et des surpiqûres jaunes dans l'ensemble de l'habitacle. À l'extérieur, un déflecteur de coffre à profil haut au fini noir lustré, des jantes en alliage d'aluminium de 19 pouces à dix rayons au fini noir mat et une calandre aux lignes sportives viennent agrémenter la peinture exclusive « jaune soleil levant » et accentuent encore davantage le caractère unique de cette édition spéciale.

La WRX édition Kaminari 雷 se détaille à 49 995 $ et est limitée à seulement 150 exemplaires. Elle vient rejoindre le reste de la gamme WRX 2026.

Version d'équipement PDSF PEV* Sport 38 595 $ 41 256 $ Sport-tech 43 595 $ 46 256 $ GT 46 995 $ 49 656 $ tS 48 395 $ 51 052 $ Édition Kaminari 雷 49 995 $ 52 652 $

Le prix estimé du véhicule (PEV) inclut le PDSF, les frais de transport et de préparation, la taxe sur le climatiseur, les frais maximums du concessionnaire et autres frais maximums, mais exclut les taxes, les immatriculations, l'assurance et l'enregistrement.

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