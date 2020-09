Meilleur mois d'août avec la livraison de 5 276 unités, un bond de 11,5 p. 100

Nouveau août record pour les Ascent, Forester et Outback

Ventes record en août pour les régions de l'Atlantique, du Québec et de l' Ontario

MISSISSAUGA, ON, le 1er sept. 2020 /CNW/ - Subaru Canada, Inc. (SCI) signe un mois d'août record avec la livraison de 5 276 unités. Les ventes exceptionnelles d'Ascent, d'Outback et de Forester ont contribué au gain de 11,5 p. 100 par rapport à la même période l'an dernier.

Ces résultats permettent à Subaru de signer le meilleur mois d'août de son histoire et de réaliser un bond de 11,5 p. 100 par rapport à la même période l'an dernier. Forte de ce record mensuel combiné au record de juillet, Subaru entend poursuivre sur cette incroyable lancée en septembre 2020.

« Nous sommes extrêmement satisfaits des résultats et continuerons à livrer des modèles offrant un rapport qualité-prix, une sécurité et une fiabilité exceptionnels », a déclaré Yasushi Enami, président du conseil, président et chef de la direction de Subaru Canada, Inc. (SCI). « Notre mission consiste à surpasser les attentes des consommateurs canadiens grâce à notre solide réseau de concessionnaires, notre service à la clientèle et nos véhicules primés. »

La Forester 2020 a établi un record en août avec la livraison de 1 371 unités, une progression de 28,6 p. 100 par rapport au même mois l'an dernier. La toute nouvelle Outback 2020 a quant à elle réalisé un gain de 26,9 p. 100 par rapport à août 2019 avec la livraison de 1 072 unités et il s'est vendu 349 Ascent 2020, un bond de 15,2 p. 100 par rapport à la même période l'an dernier. Les BRZ, Crosstrek et Legacy ont aussi réalisé de bons résultats en août, dépassant chacune les résultats d'août 2019.

Au Canada, les régions de l'Atlantique, du Québec et de l'Ontario ont enregistré un mois d'août record, tandis que la région de l'Ouest a signé un meilleur mois d'août que l'an dernier.





Août 2020 5 276 Réel pour le mois 4 730 Année précédente (même mois) 546 Différence 11,5 % MÀCJ c. MPAD 29 106 2020 AÀCJ 37 293 2019 AÀCJ -8 187 Différence -22 % AÀCJ vs. MPAD 10 954 T3 2020 9 889 T3 2019 1065 Différence 10,8 % Ventes trimestrielles actuelles c. MPAD

Au sujet de Subaru Canada, Inc.

Subaru Canada, Inc. est une filiale à part entière de Subaru Corporation du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 94 concessionnaires agréés à travers le Canada. Pour de plus amples renseignements, visitez www.subaru.ca ou www.pr.subaru.ca ou suivez @SubaruCanada sur Twitter.

SOURCE Subaru Canada Inc.

