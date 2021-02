« Offrir des produits durables à notre clientèle a toujours fait partie de notre planification stratégique », a déclaré Yasushi Enami, président du conseil, président et chef de la direction de Subaru Canada, Inc. « De tels prix confirment l'atteinte de nos objectifs. »

Dans le segment des voitures sport, les performances impressionnantes combinées à la polyvalence toutes saisons ont permis à la Subaru WRX de remporter le prix pour une sixième fois d'affilée.

La Crosstrek a remporté les grands honneurs dans le segment des utilitaires sous-compacts. Il s'agit du sixième titre consécutif de segment pour la Crosstrek qui a toujours terminé parmi les trois premières depuis son lancement comme millésime 2014.

« Subaru a de nouveau démontré que la marque et les modèles sont systématiquement accompagnés d'une valeur ajoutée. Pour 2021, Subaru reçoit le prix Meilleure valeur résiduelle dans le segment des utilitaires sous-compacts pour la Crosstrek et dans le segment des voitures sport pour la WRX. Ces modèles illustrent la variété de la gamme Subaru, qu'il s'agisse des performances exaltantes de la WRX ou encore du style et du caractère pratique de la Crosstrek. » - Eric Lyman, vice-président, Industry Solutions, ALG - J.D. Power

