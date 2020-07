Subaru Canada parmi les premiers à offrir un parcours d'achat consultatif audiovisuel en ligne et entièrement intégré.

RAPID RTC offre aux clients en ligne la première plateforme entièrement intégrée incluant le clavardage en direct, la voix et la vidéo unidirectionnelle ou bidirectionnelle.

MISSISSAUGA, ON, le 15 juill. 2020 /CNW/ - Subaru Canada, Inc. (SCI) a le plaisir d'annoncer un partenariat avec RAPID RTC Live Dealer, une plateforme omnicanal qui permet au client en ligne d'échanger en temps réel avec un conseiller en vente par l'intermédiaire d'un processus consultatif audiovisuel entièrement intégré.

Grâce à RAPID RTC Live Dealer, Subaru Canada permet au client de choisir en toute confiance le mode de communication qui lui convient le mieux, maximisant ainsi son expérience de magasinage en ligne. Pour échanger avec le conseiller de la concession, le client peut ainsi choisir entre le clavardage, la voix ou la vidéo. Grâce à la vidéo, le conseiller peut faire une présentation visuelle complète du véhicule, qu'il soit garé dans la salle d'exposition ou à l'extérieur. Une fonction de partage d'écran facilite la consultation en ligne et permet au conseiller de guider le client tout au long du processus, qui inclut la recherche dans les stocks, la construction et le prix, la demande de crédit, etc. Compatible avec tous les types d'appareils, cet outil numérique permet de transférer sur un mobile une conversation commencée sur ordinateur de bureau, permettant ainsi au conseiller de se déplacer dans la salle d'exposition.

« Subaru Canada figure parmi les premiers à adopter ce type d'expérience en ligne », déclare Joe Felstein, directeur principal de l'expérience client chez Subaru Canada, Inc. « Cet outil numérique facilite le processus de vente en ligne pour Subaru Canada tout en permettant aux conseillers de créer de réelles relations avec les clients par l'intermédiaire d'une communication en ligne. Cette nouvelle façon de faire place aux premiers rangs la sécurité et la commodité pour nos clients. »

« Notre outil RAPID RTC Live Dealer révolutionne le processus de vente automobile au détail et le fait évoluer en reliant en temps réel le client en ligne au conseiller en vente », a déclaré Glen Demetrioff, président-directeur général de RAPID RTC. « La personne la plus qualifiée pour guider le client et créer une expérience positive, en personne ou en ligne, c'est le conseiller en vente. Lorsque l'achalandage en concession est faible ou que le conseiller est libre entre deux rendez-vous, Live Dealer lui permet de s'entretenir avec un client en ligne et d'avoir une conversation constructive et entièrement intégrée. Grâce à notre trousse d'outils intégrés à la fine pointe, nos partenaires comme Subaru, précurseur dans l'utilisation d'outils numériques évolués, peuvent offrir à leurs clients de choisir le moyen de communication qui leur convient le mieux. »

Au sujet de RAPID RTC

RAPID RTC est une multinationale de technologie et de communication numériques spécialisée dans le domaine automobile. Elle dessert plus de 3 000 clients du commerce de détail et manufacturiers partout au monde. Nous aidons nos clients à améliorer leurs processus de gestion des cyberclients potentiels en reliant en temps réel les clients en ligne aux conseillers pertinents. Nous visons à apporter de la valeur à nos clients en maximisant l'expérience numérique de leurs propres clients. RAPID RTC est basé à Winnipeg (Canada), possède des bureaux à Toronto (Canada), Paris (France), Londres (Angleterre) et Dallas (États-Unis) et fait partie du groupe privé DMT fondé en 1996.

Au sujet de Subaru Canada, Inc.

Subaru Canada, Inc. est une filiale à part entière de Subaru Corporation du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 94 concessionnaires agréés à travers le Canada. Pour de plus amples renseignements, visitez www.subaru.ca ou www.pr.subaru.ca ou suivez @SubaruCanada sur Twitter.

