MISSISSAUGA, ON, le 28 juin 2023 /CNW/ - Subaru Canada, Inc. (SCI) a le plaisir d'annoncer la prolongation du programme Aventures dans les parcs. Ce programme, qui en est à sa troisième année, apporte son soutien à BC Parks Foundation, Parcs Ontario et Parcs New Brunswick Parks dans le cadre de leurs programmes Ambassadeurs.

Les programmes Ambassadeurs rapprochent les visiteurs de la nature par l'éducation et les activités et fournissent des conseils et du soutien aux nouveaux campeurs désireux d'apprendre les rudiments du camping. Subaru Canada continuera aussi de fournir un soutien aux médias numériques afin d'encourager la découverte et la protection de la nature sauvage du Canada.

En plus de soutenir le programme Ambassadeurs, Subaru Canada est ravie de continuer à offrir l'incitatif Carte d'entrée Découverte Famille/Groupe de Parcs Canada à l'achat de la Subaru Forester Wilderness.

Les acheteurs d'une Subaru Forester Wilderness 2023 neuve recevront une Carte d'entrée Découverte Famille/Groupe de Parcs Canada qui leur permettra d'explorer pendant toute une année plus de 80 parcs nationaux, lieux historiques et aires marines de conservation. La Carte d'entrée Découverte permet au détenteur d'explorer environ 450 000 km2 de nature et d'histoire canadienne.

La version Subaru Wilderness se distingue de la Subaru Forester par ses plus grandes capacités et son allure plus robuste, ce qui en fait le compagnon idéal pour ceux et celles qui veulent se rendre encore plus loin sur les sentiers peu empruntés. Outre les perfectionnements fonctionnels apportés à l'extérieur et à l'intérieur, la Forester Wilderness bénéficie d'autres améliorations, comme une garde au sol plus élevée et une suspension adaptée à la conduite hors route, ce qui lui permet d'atteindre l'équilibre optimal entre robustesse, confort et sécurité.

« Les clients et les véhicules Subaru ont toujours apprécié les activités de plein air », a déclaré Tomohiro Kubota, président du conseil, président et chef de la direction de SCI. « C'est pourquoi le lien entre ces partenariats et ces programmes est si naturel, et nous sommes ravis de continuer à aider les Canadiens à explorer toute la beauté que le Canada a à offrir. »

Au sujet de Subaru Canada , Inc.

Subaru Canada, Inc. est une filiale à part entière de Subaru Corporation du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 95 concessionnaires agréés à travers le Canada. Tous les produits Subaru sont fabriqués dans des usines à zéro enfouissement. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.subaru.ca ou le site www.pr.subaru.ca ou encore suivez @SubaruCanada sur Twitter.

SOURCE Subaru Canada Inc.

Renseignements: Julie Lychak, Directrice RP, 905-568-4959, [email protected]; Sébastien Lajoie, Spécialiste RP, Région du Québec, 514-336-0600, [email protected]; Madison Marple, Spécialiste RP, 905-568-4959, [email protected]