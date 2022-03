Meilleur février à vie pour les Ascent, BRZ et Crosstrek

Subaru a vendu 3 347 unités en février

Les ventes de 2022 en hausse de 13,3 p. 100 par rapport à la même période l'an dernier

MISSISSAUGA, ON, le 2 mars 2022 /CNW/ - Subaru Canada, Inc (SCI) a le plaisir d'annoncer que les Subaru Ascent, BRZ et Crosstrek ont enregistré leur meilleur février à vie. Les ventes mensuelles de 3 347 unités marquent une augmentation de 3,9 p. 100 par rapport à la même période l'an dernier et font de février 2022 le deuxième meilleur février pour Subaru.

Il s'est vendu 257 Ascent, le VUS Subaru intermédiaire à trois rangées. La Subaru Ascent 2022 détient la cote PREMIER CHOIX SÉCURITÉ+ décernée par l'IIHS (Insurance Institute for Highway Safety), la plus prestigieuse de l'Institut. Avec le lancement de la nouvelle version Onyx, la Subaru Ascent propose un équipement idéal pour les familles actives et un incroyable rapport qualité-prix.

Le tout nouveau coupé sport Subaru BRZ 2+2 2022 se caractérise par son allure fougueuse et ses performances tout aussi impressionnantes. La palpitante BRZ 2 portes remaniée a été conçue pour livrer l'expérience la plus grisante et la plus sécuritaire qui soit tout en inspirant une grande confiance. Bénéficiant de ce remaniement et poursuivant sur sa lancée de janvier, ses ventes se sont chiffrées à 78 unités, une progression de 151,6 p. 100 par rapport à la même période l'an dernier.

La Crosstrek, le multisegment compact Subaru, maintient sa popularité avec la livraison de 1 378 unités. La Subaru Crosstrek a reçu la cote MEILLEUR CHOIX SÉCURITÉ décernée par l'IIHS (sur les modèles équipés de la technologie EyeSight et de phares spécifiques) ainsi que le prix Meilleure valeur résiduelle 2022 au Canada parmi les véhicules utilitaires sous-compacts décerné par ALG, J.D. Power.

« Nous resterons toujours engagés à fabriquer des véhicules bien construits, sécuritaires et polyvalents pour nos clients canadiens », a affirmé Yasushi Enami, président du conseil, président et chef de la direction de Subaru Canada. « C'est en respectant cet engagement que nous pouvons continuer de fournir d'extraordinaires avantages qui permettent de choisir une Subaru en toute confiance. »





Février 2022 3 347 Réel pour le mois 3 221 Année précédente (même mois) 126 Différence 3,9 % MÀCJ c. MPAD 6 657 2022 AÀCJ 5 874 2021 AÀCJ 783 Différence 13,3 % AÀCJ vs. MPAD 6 657 T1 2022 5 874 T1 2021 783 Différence 13,3 % Ventes trimestrielles actuelles c. MPAD

Au sujet de Subaru Canada, Inc.

Subaru Canada, Inc. est une filiale à part entière de Subaru Corporation du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 95 concessionnaires agréés à travers le Canada. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.subaru.ca ou le site www.pr.subaru.ca ou encore suivez @SubaruCanada sur Twitter.

