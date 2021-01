Deuxième moitié d'année, part du marché et quatrième trimestre record pour Subaru Canada

Crosstrek : meilleur mois de décembre

WRX STI et BRZ : hausse des ventes par rapport à la même période l'an dernier

Régions de l'Atlantique et du Québec : meilleur décembre à ce jour

MISSISSAUGA, ON, le 6 janv. 2021 /CNW/ - En cette nouvelle année, Subaru Canada, Inc. (SCI) a le grand plaisir d'annoncer la vente de 4 541 unités en décembre, ce qui lui permet d'enregistrer sa meilleure deuxième moitié d'année au Canada, ainsi que son meilleur quatrième trimestre à vie. Pour cette année sans précédent, le constructeur japonais a vendu 16 412 unités au cours des trois derniers mois de 2020, une progression de 6 p. 100 par rapport au même trimestre l'an dernier. Subaru Canada a terminé l'année en force. La Marque affiche des ventes annuelles de 52 129 unités et une part du marché record qui s'élève à 3,4 p. 100.

La Crosstrek modernisée mène toujours avec la livraison de 1 848 unités en décembre, un gain de 54,9 p. 100 par rapport à décembre 2019. Les ventes de WRX STI et BRZ ont progressé de 58,4 et 22,7 p. 100 respectivement par rapport au même mois l'an dernier.

Toutes les régions ont affiché des résultats exceptionnels, notamment l'Atlantique et le Québec qui ont signé leur meilleur décembre à vie.

« Comme bien d'autres industries, l'industrie automobile a connu une année particulièrement difficile et l'a traversée avec résilience et détermination », a affirmé Yasushi Enami, président du conseil, président et chef de la direction de Subaru Canada. « Félicitations à notre personnel, notre réseau de concessionnaires et nos partenaires qui ont conjugué leurs efforts et contribué à enregistrer de si bons résultats pour Subaru Canada. »

Décembre 2020 4 541 Réel pour le mois 4 671 Année précédente (même mois) -130 Différence -2,8% MÀCJ c. MPAD 52 129 2020 AÀCJ 57 524 2019 AÀCJ -5 395 Différence -9,4% AÀCJ vs. MPAD 16 412 T4 2020 15 476 T4 2019 936 Différence 6,0% Ventes trimestrielles actuelles c. MPAD

Au sujet de Subaru Canada, Inc.

Subaru Canada, Inc. est une filiale à part entière de Subaru Corporation du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 95 concessionnaires agréés à travers le Canada. Pour de plus amples renseignements, visitez www.subaru.ca ou www.pr.subaru.ca ou suivez @SubaruCanada sur Twitter.

