MISSISSAUGA, ON, le 12 sept. 2022 /CNW/ - Subaru Canada, Inc. a lancé de nouvelles ressources en soutien au réseau de Centres de carrosserie certifiés Subaru. Le nouveau site Web subarucollisioncare.ca/home-can-fr/ explique aux propriétaires Subaru les avantages de choisir un atelier de carrosserie certifié Subaru pour faire réparer leur véhicule et donne accès à l'option Trouvez un centre de carrosserie subarucertifiedshop.ca/canadaSubaru/fr. Cette option permet aux propriétaires de rapidement trouver le Centre certifié Subaru le plus proche en entrant simplement leur code postal, le modèle Subaru et l'année du véhicule.

Le programme Centre de carrosserie certifié Subaru a été créé pour promouvoir les ateliers de réparation certifiés auprès des assureurs et des propriétaires Subaru. Ce programme s'assure que les ateliers possèdent les outils, l'équipement, la formation, les installations et les processus requis pour réparer les véhicules Subaru conformément aux normes du constructeur. Ces facteurs sont essentiels à plusieurs égards, notamment à la finition, la durabilité, la fonctionnalité, le rapport qualité-prix et la sécurité.

« Notre partenariat avec Centre de carrosserie certifié et les nouvelles ressources en ligne renforcent l'engagement de Subaru Canada à fournir des services et des réparations de la plus grande qualité à tous les clients Subaru », déclare Floyd Jones, vice-président, après-ventes, TI et services commerciaux, Académie et Expérience client. « Nous sommes aussi ravis que ce partenariat procure au réseau de concessionnaires Subaru du Canada un autre outil permettant d'honorer nos engagements envers nos clients tant qu'ils sont propriétaires. »

Les automobilistes partout au Canada peuvent à présent choisir un Centre de carrosserie certifié conforme aux normes Subaru, un facteur important quand on sait que l'atelier de réparation et ses méthodes ont une incidence considérable sur l'apparence finale du véhicule, ses performances et, surtout, sur son intégrité structurelle et sur les technologies embarquées conçues pour assurer la sécurité des automobilistes Subaru.

À propos de Centre de Carrosserie Certifié

La mission du programme Centre de Carrosserie Certifié est d'élever les compétences techniques en réparation au sein de l'industrie et de veiller à ce que chaque atelier de carrosserie certifié dispose de tout le nécessaire pour réparer de façon adéquate et sécuritaire les véhicules d'aujourd'hui et de demain construits par les constructeurs automobiles participants, d'offrir une expérience client exceptionnelle et de proposer au personnel des possibilités de carrière intéressantes au sein d'entreprises professionnelles.

Centre de Carrosserie Certifié est la division canadienne d'Assured Performance Network, le plus grand réseau d'ateliers de réparation certifiés de FÉO au monde comptant 550 ateliers de réparation au Canada et 2 500 aux États-Unis et administrant les programmes de certifications de FÉO canadiens pour Subaru, FIAT Chrysler, Ford, Kia, Nissan, INFINITI, Toyota, Lexus, Honda, Acura, Hyundai et Genesis. Visitez https://certifiedcollisioncare.ca pour en savoir plus.

Au sujet de Subaru Canada, Inc.

Subaru Canada, Inc. est une filiale à part entière de Subaru Corporation du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 95 concessionnaires agréés à travers le Canada. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.subaru.ca ou le site www.pr.subaru.ca ou encore suivez @SubaruCanada sur Twitter.

SOURCE Subaru Canada Inc.

Renseignements: Julie Lychak, Directrice RP, 905-568-4959, [email protected]; Madison Marple, Spécialiste RP, 905-568-4959, [email protected]; Sébastien Lajoie, Spécialiste RP, Région du Québec, 514-336-0600, [email protected]