Suspension exclusive à réglage RS

Direction à crémaillère recalibrée

Système de freinage Brembo MC hautes performances

Sièges baquets sport Recaro MC à l'avant

Toit ouvrant supprimé pour réduire le poids

Couleur extérieure bleu saphir perlé

Technologie d'aide à la conduite EyeSight désormais livrée sur les modèles à boîte manuelle

MISSISSAUGA, ON, le 17 oct. 2023 /CNW/ - Subaru Canada, Inc. a le grand plaisir d'inaugurer la WRX RS 2024 axée sur les performances. La nouvelle version offre des performances et un comportement bonifiés grâce au système de freinage Brembo hautes performances et à la suspension à réglage RS. Comme sur la BRZ, la technologie d'aide à la conduite EyeSight fait à présent partie de l'équipement de série des modèles WRX 2024 équipés d'une transmission manuelle.

SUBARU CANADA LANCE LA WRX RS (Groupe CNW/Subaru Canada Inc.) SUBARU CANADA LANCE LA WRX RS (Groupe CNW/Subaru Canada Inc.)

La WRX RS reçoit de série la suspension avant et arrière à réglage RS révisée pour réduire le roulis, ainsi qu'une direction à crémaillère recalibrée qui améliore le senti à la direction. L'amortissement de la suspension a aussi été optimisé et les roues de 19 po en alliage de couleur gris fusil et exclusives à la RS sont chaussées de pneus Bridgestone Potenza S007 245/35 R19 pour maximiser l'adhérence et le comportement en virage. Le système de freinage Brembo hautes performances doté d'étriers peints en rouge à 6 pistons à l'avant et à 2 pistons à l'arrière, de plaquettes plus grandes et de disques perforés, procure une plus grande puissance de freinage, une meilleure résistance à l'évanouissement et un meilleur senti à la pédale.

La technologie d'aide à la conduite EyeSight est désormais livrée de série sur les modèles à transmission manuelle. Le système de sécurité primé comprend le régulateur de vitesse adaptatif, le freinage précollision, l'alerte de franchissement de ligne et de louvoiement, et l'alerte de reprise de la circulation. La technologie EyeSight est à présent livrée de série sur toutes les WRX 2024 équipées d'une transmission manuelle ou de la transmission de performance Subaru.

La WRX RS 2024 comprend toujours une caisse large exprimant une allure musclée qui se marie aux angles marqués de l'avant, des flancs et de l'arrière. La calandre hexagonale est flanquée des phares compacts à DEL et la prise d'air sur le capot accentue l'allure large et abaissée. À l'arrière, le becquet à profil bas et couleur carrosserie est intégré au coffre et les feux arrière brillent tel un magma volcanique. Le toit ouvrant a été supprimé pour réduire le poids et abaisser le centre de gravité. En exclusivité sur la RS, la couleur bleu saphir perlé figure à présent sur la palette de couleurs extérieures livrables. À bord, la WRX RS reçoit à l'avant des sièges baquets sport Recaro noirs et gris avec empiècements en Ultrasuède. Les sièges Recaro permettent d'adopter la position parfaite et offrent un soutien complet en virage et en conduite sportive, créant ainsi une expérience de conduite sûre et confiante. Le siège du conducteur compte huit réglages électriques.

La WRX RS 2024 est animée par le moteur Subaru BOXER turbo de 2,4 L qui développe 271 ch à 5 600 tr/min et 258 lb-pi de couple sur une plage étendue, entre 2 000 et 5 200 tr/min. La WRX RS est équipée exclusivement d'une transmission manuelle à six vitesses et de la traction intégrale symétrique à prise constante Subaru.

Basée sur la version Sport, la version RS comprend aussi un écran d'infodivertissement de 11,6 po offrant CarPlay d'Apple et Android Auto sans fil, SiriusXM (essai gratuit de trois mois), des prises USB A et C à l'avant et à l'arrière, la commande automatique de la température bizone, les sièges avant chauffants, le pommeau de levier de vitesse gainé de cuir et le volant en forme de D gainé de cuir, un pédalier en aluminium, des antibrouillards à DEL, le verrouillage des portes et les glaces à commande électrique et à commande monotouche, ainsi qu'une clé de proximité avec démarrage par bouton-poussoir. Outre les améliorations axées sur les performances, la version RS comprend aussi les phares directionnels, les clignotants à DEL intégrés aux rétroviseurs et les Services connectés SUBARU STARLINK.

Au sujet de Subaru Canada , Inc.

Subaru Canada, Inc. est une filiale à part entière de Subaru Corporation du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 95 concessionnaires agréés à travers le Canada. Pour de plus amples renseignements, consultez www.subaru.ca ou www.pr.subaru.ca ou suivez @SubaruCanada sur Twitter.

SOURCE Subaru Canada Inc.

Renseignements: Julie Lychak, Directrice RP, 905-568-4959, [email protected]; Madison Marple, Spécialiste RP, 905-568-4959, [email protected]; Sébastien Lajoie, Spécialiste RP, Région du Québec, 514-336-0600, [email protected]