Subaru enregistre des ventes au détail de 5 993 unités à l'issue d'un mois de mai record

Meilleur mois de mai à vie pour les Crosstrek et Outback

Ventes pour l'année à ce jour en hausse de 56,6 p. 100 par rapport à la même période l'an dernier

MISSISSAUGA, ON, le 12 juin 2024 /CNW/ - Subaru Canada, Inc. (SCI) a conclu la saison du printemps en signant le meilleur mois de mai de son histoire. Les ventes de mai 2024 sont en hausse de 14,2 p. 100 par rapport à celles de mai 2023 et les ventes cumulatives annuelles ont progressé de 56,6 p. 100 par rapport à la même période l'an dernier.

Les modèles Crosstrek et Outback ont connu leur meilleur mois de mai à vie. La Crosstrek, qui enregistre un autre mois record consécutif depuis septembre 2023, s'est vendue à 2 277 exemplaires en mai. La Outback a terminé le mois avec 1 187 unités vendues.

Ces deux modèles n'en sont pas à leurs premiers succès puisque plus tôt cette année, les Subaru Crosstrek et Outback ont été respectivement couronnées Meilleur VUS sous-compact et Meilleur VUS compact par AutoHebdo pour 2024. En outre, la Crosstrek a reçu le prix J.D. Power Canada ALG 2024 de la Meilleure valeur résiduelle dans la catégorie des petits VUS. Il s'agit d'un huitième titre pour la Crosstrek en neuf ans. La Crosstrek est également récipiendaire du prix de la Meilleure valeur retenue de Canadian Black Book dans la catégorie principale des VUS compacts/sous-compacts pour une troisième année d'affilée.

« Nous enchaînons les mois records depuis le début de l'année 2024 », explique le président du conseil, président et chef de la direction de SCI, Tomohiro Kubota. « Nous ne remercierons jamais assez notre excellent réseau de concessionnaires pour leur vaillants efforts et leur dévouement. »

Mai 2024 5 993 Réel pour le mois 5 246 Année précédente (même mois) 747 Écart 14,2 % MÀCJ c. MPAD 29 923 2024 AÀCJ 19 104 2023 AÀCJ 10 819 Écart 56,6 % AÀCJ c. MPAD 12 200 T2 2024 9 564 T2 2023 2 636 Écart 27,6 % Ventes du trimestre en cours c. MPAD

*La Subaru Crosstrek conserve la valeur résiduelle projetée la plus élevée parmi les petits VUS dans le cadre de la remise des prix Meilleure valeur résiduelle de J.D. Power Canada ALG 2016-2022 et 2024 selon les prévisions de J.D. Power ALG pour les modèles 2016-2022 et 2024. Visitez jdpower.com/awards pour de plus amples renseignements.

Renseignements : Julie Lychak, Directrice RP, (905) 568-4959, [email protected]; Madison Marple, Spécialiste RP, (905) 568-4959, [email protected]; Sébastien Lajoie, Spécialiste RP, région du Québec, (514) 336-0600, [email protected]