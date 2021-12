La Subaru Forester est depuis longtemps le véhicule parfait pour les aventures en famille, pour ceux qui travaillent fort et qui mènent une vie trépidante. Misant sur cette philosophie, la Subaru Forester Wilderness 2022 bonifie les capacités de la Forester pour lui permettre d'aller encore plus loin hors des sentiers battus. En plus des éléments esthétiques exclusifs à l'extérieur et à l'intérieur, ce modèle se distingue par une caisse plus haute, une suspension recalibrée et des plaques de protection de série. Tous ces éléments se combinent pour former la Forester la plus compétente à ce jour, la compagne parfaite pour explorer les parcs du Canada.

Pour encourager les Canadiens à découvrir les parcs du pays, les acheteurs d'une Subaru Forester Wilderness 2022 recevront une carte d'entrée Découverte Famille/Groupe de Parcs Canada qui leur permettra d'explorer pendant toute une année plus de 80 parcs nationaux, lieux historiques nationaux et aires marines de conservation. La carte permet d'accéder à des destinations étonnantes et constitue la porte d'entrée vers la nature, l'histoire et 450 000 km² de souvenirs. Les propriétaires de Subaru Wilderness peuvent s'aventurer d'un océan à l'autre en toute confiance à bord de leur voiture synonyme de fiabilité.

« Ce partenariat et ce soutien aux parcs du Canada, par l'intermédiaire de l'éducation, de la sensibilisation dans les parcs provinciaux et du nouveau programme national invitant les propriétaires de Subaru Outback Wilderness et Forester Wilderness à découvrir Parcs Canada, permettront aux Canadiens de vivre de plus grandes aventures cette année », a déclaré Yasushi Enami, président du conseil, président et chef de la direction de Subaru Canada, Inc. « Subaru Canada souhaite encourager le rapprochement avec la nature. Nous soutenons les Canadiens qui souhaitent s'aventurer en forêt, grimper les montagnes et aller plus loin que jamais hors des sentiers battus. »

