Subaru a vendu 17 612 unités au T3, un record

Subaru a livré 44 824 unités à ce jour en 2021, une hausse de 25,5 p. 100 par rapport à la même période l'an dernier

Meilleur mois à vie pour la Outback

MISSISSAUGA, ON, le 1er oct. 2021 /CNW/ - Subaru Canada, Inc, (SCI) célèbre la beauté des couleurs d'automne avec un début de saison en force. Septembre marque la fin du troisième trimestre qui s'avère être un trimestre record. Il s'est vendu 5 720 unités en septembre, pour un total de 17 612 livraisons au T3 2021, un record pour le constructeur japonais. À ce jour, Subaru Canada a vendu 44 824 unités, une hausse de 25,5 p. 100 par rapport à la même période l'an dernier.

La Subaru Outback 2022 a signé son meilleur mois à vie avec la livraison de 1 337 unités, battant son dernier record mensuel s'élevant à 1 232 unités en juillet 2020. Il s'agit d'un bond de 9,6 p. 100 par rapport à septembre 2020. La Outback 2022 est la première à porter l'écusson Subaru Wilderness qui se distingue par ses nombreuses améliorations pour la conduite hors route, notamment des pare-chocs au design exclusif, des pneus tout terrain et une caisse plus haute. La Subaru Outback est récipiendaire de la mention PREMIER CHOIX SÉCURITÉ+ 2021 décernée par l'Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) et a reçu le prix Meilleur achat décerné par Le Guide de l'auto 2021 (The Car Guide) dans la catégorie VUS intermédiaires.

« Nous resterons toujours engagés à fabriquer des véhicules bien construits, sécuritaires et polyvalents pour nos clients canadiens », a affirmé Yasushi Enami, président du conseil, président et chef de la direction de Subaru Canada. « C'est en respectant cet engagement que nous pouvons continuer de fournir d'extraordinaires avantages qui permettent de choisir une Subaru en toute confiance. »





Septembre 2021 5 720 Réel pour le mois 6 611 Année précédente (même mois) 891 Différence -13,5 % MÀCJ c. MPAD 44 824 2021 AÀCJ 35 717 2020 AÀCJ 9 107 Différence 25,5 % AÀCJ vs. MPAD 17 612 T3 2021 17 565 T3 2020 47 Différence 0,3 % Ventes trimestrielles actuelles c. MPAD

