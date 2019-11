Subaru Canada enregistre son meilleur octobre à vie

Mois record pour la Crosstrek avec la vente de 1 858 unités.

Octobre record pour les Crosstrek et Impreza.

En région, l' Ontario et le Québec ont réalisé leur meilleur octobre à vie, l' Ontario réalisant son meilleur mois à vie.

MISSISSAUGA, ON, le 1er nov. 2019 /CNW/ - Au contraire des journées qui raccourcissent, les ventes de Subaru se bonifient en octobre, la Marque ayant réalisé son meilleur mois d'octobre à vie avec la vente de 5 641 unités.

Les ventes, qui ont progressé de 2,6 p. 100 par rapport au même mois l'an dernier, permettent à Subaru Canada, Inc. (SCI) de poursuivre son formidable élan en signant son meilleur octobre à vie.

« Je suis heureux de constater que les Canadiens choisissent les modèles Subaru, un choix logique à l'approche de l'hiver », a déclaré Yasushi Enami, président, président du conseil et chef de la direction de Subaru Canada, Inc.

Nos petits véhicules ont réalisé d'excellents résultats, les Impreza et Crosstrek dépassant octobre 2018 de 25 et 43,6 p. 100 respectivement, tandis que la toute nouvelle Outback a fait un bond de 8,6 p. 100 par rapport à l'an dernier.

En région, le Québec et l'Ontario signent leur meilleur octobre à vie. Les ventes en Ontario ont progressé de 6,2 p. 100 par rapport au même mois l'an dernier, ce qui lui a permis d'établir un record régional mensuel avec la livraison de 2 142 unités. Le Québec a signé son meilleur octobre à vie avec la livraison de 1 852 unités, un gain de 9,1 p. 100 par rapport au même mois l'an dernier.

À la suite d'une année exceptionnelle qui a permis à la Marque de livrer 58 070 unités et signer ainsi un septième record annuel de vente, ce mois d'octobre exceptionnel porte le nombre de livraisons à ce jour à 47 689 unités.

Octobre 2019 5 641 Réel pour le mois 5 500 Année précédente (même mois) 141 Différence 2,6% MÀCJ c. MPAD 47 689 2019 AÀCJ 49 077 2018 AÀCJ -1388 Différence -2,8 % AÀCJ vs. MPAD 5 641 T4 2019 5 500 T4 2018 -141 Différence -2,6% Ventes trimestrielles actuelles c. MPAD

Au sujet de Subaru Canada, Inc.

Subaru Canada, Inc. est une filiale à part entière de Subaru Corporation du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 94 concessionnaires agréés à travers le Canada. Pour de plus amples renseignements, visitez www.subaru.ca ou www.pr.subaru.ca ou suivez @SubaruCanada sur Twitter.

SOURCE Subaru Canada Inc.

Renseignements: Julie Lychak, Directrice RP, 905-568-4959, jlychak@subaru.ca ; Dan Ilika, Spécialiste RP, 905-568-4959, dilika@subaru.ca ; Sébastien Lajoie, Spécialiste RP, Région du Québec, 514-336-0600, slajoie@subaru.ca

Related Links

http://www.pr.subaru.ca