Subaru Canada enregistre son meilleur mois de novembre

Novembre record

Outback : le plus grand nombre de livraisons mensuelles depuis son lancement en 1995

Ascent, Crosstrek et Outback : meilleur novembre à vie

Meilleur novembre pour toutes les régions

MISSISSAUGA, ON, le 3 déc. 2019 /CNW/ - Les chutes de neige précoces n'ont pas ralenti le rythme effréné des ventes, permettant à la Marque d'établir son meilleur novembre à vie avec la livraison de 5 164 unités.

Il s'agit du deuxième record mensuel de suite, puisqu'un record avait aussi été enregistré le mois dernier. Les ventes du mois, qui ont progressé de 3,4 p. 100 par rapport au même mois l'an dernier, permettent à Subaru Canada, Inc. (SCI) de signer un mois record et de poursuivre son formidable élan pour un deuxième mois d'affilée.

« En cette fin d'année, nous sommes ravis qu'un nombre record de clients choisissent Subaru », a déclaré Yasushi Enami, président, président du conseil et chef de la direction de Subaru Canada, Inc.

La vedette de novembre est sans contredit la toute nouvelle Outback qui a réalisé son meilleur mois avec la livraison de 1 184 unités. Par rapport à la même période l'an dernier, les ventes d'Outback ont fait un bond de géant de 50,1 p. 100. L'Ascent enregistre son meilleur mois de novembre avec la vente de 410 unités, une hausse de 11,7 p. 100 par rapport au même mois l'an dernier. La Crosstrek, championne des ventes Subaru, signe aussi son meilleur novembre avec la livraison de 1 445 unités, un bond de 18,8 p. 100 par rapport à novembre 2018.

Toutes les régions au pays ont enregistré leur meilleur novembre à vie.

Ces ventes record en novembre placent Subaru en bonne voie de réaliser une autre année fantastique avec à ce jour 52 853 unités vendues.

Novembre 2019 5 164 Réel pour le mois 4 995 Année précédente (même mois) 169 Différence 3,4 % MÀCJ c. MPAD 52 853 2019 AÀCJ 54 072 2018 AÀCJ -1219 Différence -2,3 % AÀCJ vs. MPAD 10 805 T4 2019 10 495 T4 2018 310 Différence 3,0% Ventes trimestrielles actuelles c. MPAD

Au sujet de Subaru Canada, Inc.

Subaru Canada, Inc. est une filiale à part entière de Subaru Corporation du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 94 concessionnaires agréés à travers le Canada. Pour de plus amples renseignements, visitez www.subaru.ca ou www.pr.subaru.ca ou suivez @SubaruCanada sur Twitter.

