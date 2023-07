Subaru vend 5 790 unités, son meilleur juin à vie

Meilleur mois à vie pour les BRZ et Outback

Meilleur juin à vie pour les Crosstrek et WRX

Les ventes pour l'année en cours sont en hausse de 13,8 p. 100 par rapport à la même période l'an dernier

MISSISSAUGA, ON, le 10 juill. 2023 /CNW/ - Subaru Canada, Inc. (SCI) a profité du temps chaud pour enregistrer le meilleur juin de son histoire. La vente de 5 790 unités constitue un nouveau record pour le mois et une augmentation de 61,9 p. 100 par rapport à juin 2022. À ce jour, il s'est vendu 24 894 unités, une hausse de 13,8 p. 100 par rapport à la même période l'an dernier.

Les Subaru BRZ et Outback ont toutes deux enregistré leur meilleur mois à vie, à savoir 180 et 1 604 unités respectivement. La BRZ 2023 continue d'offrir d'excellentes sensations au volant avec son centre de gravité bas, une configuration à propulsion et ses 228 chevaux livrés par un moteur SUBARU BOXER de 2,4 litres. Bénéficiant d'une technologie, d'un design et d'une sécurité améliorés, l'Outback 2024 reçoit à présent de série la technologie d'aide à la conduite Subaru EyeSight avec monocaméra grand angle pour mieux détecter les piétons et les cyclistes.

Les toutes nouvelles Subaru Crosstrek 2024 et WRX 2023 ont réalisé leur meilleur juin avec la vente de 2 472 et 496 unités respectivement. La Crosstrek 2024, très populaire auprès des Canadiens et encore meilleure que le modèle actuel le plus vendu, s'enrichit d'une nouvelle apparence, de technologies améliorées et d'un confort de conduite raffiné. Icône du rallye, la WRX poursuit ses bonnes performances de vente en 2023 après avoir connu son meilleur mai à vie. Les Ascent et Legacy ont aussi dépassé leurs résultats de juin 2022, contribuant au meilleur juin à vie pour la marque.

« Les Canadiens adorent l'été et recherchent un véhicule qui leur permettra de profiter au maximum de ces mois chauds et éphémères », a déclaré Tomohiro Kubota, président du conseil, président et chef de la direction de Subaru Canada. « Nous sommes fiers d'offrir ce partenaire idéal qui permet à tous les clients de Subaru d'aller partout au volant d'un véhicule compétent, fiable et sécuritaire. »





Juin 2023 5 790 Réel pour le mois 3 577 Année précédente (même mois) 2 213 Différence 61,9 % MÀCJ c. MPAD 24 894 2023 AÀCJ 21 867 2022 AÀCJ 3 027 Différence 13,8 % AÀCJ vs. MPAD 15 394 T2 2023 11 163 T2 2022 4 191 Différence 37,5 % Ventes trimestrielles actuelles c. MPAD

Au sujet de Subaru Canada , Inc.

Subaru Canada, Inc. est une filiale à part entière de Subaru Corporation du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 95 concessionnaires agréés à travers le Canada. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.subaru.ca ou le site www.pr.subaru.ca ou encore suivez @SubaruCanada sur Twitter.

SOURCE Subaru Canada Inc.

Renseignements: Julie Lychak, Directrice RP, 905-568-4959, [email protected]; Madison Marple, Spécialiste RP, 905-568-4959, [email protected]; Sébastien Lajoie, Spécialiste RP, Région du Québec, 514-336-0600, [email protected]