La gamme Subaru Outback 2026 se déclinera en versions Tourisme, Limited XT, Wilderness et Premier XT.

Tourisme

Avec un prix de départ de 40 895 $ et désormais la version d'entrée de gamme, la Outback Tourisme est généreusement équipée de série et offre un éventail de caractéristiques qui étaient jusqu'à présent réservées aux versions du haut de la gamme. Le modèle Tourisme est mû par un moteur BOXER SUBARU de 2,5 litres amélioré, déployant 180 chevaux de puissance et 178 lb-pi de couple, avec une capacité de remorquage de 1225 kg. Le système de mitigation des distractions DriverFocus est dorénavant livré de série, une première pour la version Tourisme. Les sièges sont revêtus d'un garnissage souple toutes saisons noir et des jantes de 18 pouces en alliage d'aluminium rehaussent la silhouette. Le modèle Tourisme comprend également des ports USB-A et USB-C aux places avant et arrière, avec gestion des câbles intégrée, un volant et des sièges avant chauffants et un système audio à six haut-parleurs.

Limited

La version Limited XT hérite du puissant moteur SUBARU BOXER turbo de 2,4 litres et 260 chevaux, offrant une puissance accrue et une capacité de remorquage de 1588 kg. Le siège du passager avant gagne un réglage électrique en huit sens, et tous les sièges sont garnis de cuir; une fonction de chauffage s'ajoute au niveau des places latérales arrière. La Limited XT présente des jantes de 19 pouces en alliage d'aluminium; les rétroviseurs extérieurs héritent de la fonction d'atténuation automatique avec éclairage d'approche, les essuie-glaces gagnent un capteur de pluie, la navigation infonuagique hybride s'ajoute au système d'infodivertissement et la chaîne audio se bonifie d'un système de 13 haut-parleurs haut de gamme Harman Kardon. La Limited XT est disponible au prix de 48 195 $.

Wilderness

La version Wilderness, au style unique, qui se détaille à 49 195 $ reçoit un parement de protection plus robuste, des écussons Wilderness, des antibrouillards à DEL de forme hexagonale, des jantes de 17 pouces en alliage d'aluminium chaussées de pneus tout-terrain, d'une plaque de protection inférieure à l'avant, de la navigation infonuagique hybride, d'essuie-glaces à capteur de pluie et d'accents décoratifs couleur cuivre anodisé. À l'intérieur, on retrouve un plateau d'espace cargo et des tapis en caoutchouc toutes saisons à l'effigie de la marque Wilderness, ainsi que des sièges et des surfaces intérieures en garnissage souple toutes saisons. Les places latérales arrière gagnent une fonction de chauffage, et un moniteur de vue périphérique 360 degrés s'ajoute pour rehausser la visibilité sur la route et hors route. Pour améliorer encore davantage les capacités hors route, des amortisseurs à contrôle électronique et une fonction X-MODE bimode ont également été ajoutés.

Premier XT

Au sommet de la gamme, la version Premier XT offre un radar avant pour la toute première fois sur une Outback afin d'améliorer l'efficacité du freinage précollision. Un rétroviseur intérieur intelligent fournit une vue parfaitement nette même lorsque l'espace cargo est complètement chargé et les sièges sont revêtus de cuir nappa véritable en plus d'ajouter une fonction de refroidissement aux places avant. Des rétroviseurs latéraux à réglage électrique, repliables électriquement et dégivrants, un volant gainé de cuir haut de gamme et des poignées intérieures chromées complètent l'équipement de la version Premier XT, qui est disponible au prix de 51 195 $.

La Outback 2026 généreusement équipée sera disponible chez tous les concessionnaires au pays vers la fin de 2025, la version Wilderness s'ajoutant à la gamme au début de 2026.

Version d'équipement PDSF Prix estimé Tourisme 40 895 $ 43 756 $ Limited XT 48 195 $ 51 056 $ Wilderness 49 195 $ 52 042 $ Premier XT 51 195 $ 54 056 $ Le prix estimé du véhicule (PEV) inclut le PDSF, les frais de transport et de préparation, la taxe sur le climatiseur, les frais

maximums du concessionnaire et autres frais maximums, mais exclut les taxes, les immatriculations, l'assurance et l'enregistrement.

