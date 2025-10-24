Nouvelles fournies parSubaru Canada Inc.
24 oct, 2025, 12:53 ET
- La toute nouvelle Subaru Outback de septième génération allie une nouvelle silhouette audacieuse à un habitacle fonctionnel et contemporain offrant plus d'équipements de série que jamais
- Nouvel écran central tactile de 12,1 po allié à un groupe d'instruments numériques de 12,3 po, de série sur tous les modèles
- Confort et qualité de conduite améliorés, avec un habitacle plus silencieux et plus spacieux
- Traction intégrale symétrique à prise constante Subaru livrée de série, garde au sol de 220 mm et fonction X-Mode pour des capacités inégalées
MISSISSAUGA, ON, le 24 oct. 2025 /CNW/ - Subaru Canada, Inc. (SCI) a annoncé aujourd'hui les prix de la toute nouvelle Subaru Outback 2026. Célébrant son 30e anniversaire cette année, le tout nouveau VUS Outback de septième génération continue d'innover, alliant des capacités et un caractère utilitaire légendaires à une silhouette parée pour l'aventure et un intérieur moderne. La gamme Outback 2026 a été simplifiée, la version Commodité ayant été éliminée au profit de la version Tourisme qui est désormais le modèle d'entrée de gamme. Ce changement se traduit par une hausse considérable de l'équipement de série et l'ajout de caractéristiques qui étaient jusqu'ici réservées aux modèles plus cossus. Comme toujours, le modèle peut compter sur la traction intégrale symétrique à prise constante et la dernière version de la technologie primée d'aide à la conduite EyeSight de Subaru. À l'intérieur, le véhicule est doté d'un tout nouveau système multimédia Subaru de 12,1 po avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil, ainsi que d'un groupe d'instruments numériques de 12,3 po. L'équipement nouvellement de série comprend également un hayon à commande électrique avec capteur mains libres et éclairage à DEL, un plateau de protection pour espace cargo et un nouveau cache-bagages polyvalent, un chargeur de téléphone sans fil, la radio satellite SiriusXMMD avec 360L (essai gratuit de 3 mois inclus), un contrôle de température automatique à deux zones avec capteur d'humidité et bouches d'aération arrière, un levier de vitesse gainé de cuir, des feux de jour et des clignotants à DEL, des longerons de toit haute capacité, une clé intelligente avec démarrage par bouton-poussoir, un toit ouvrant vitré électrique, entrebâillant et coulissant ainsi qu'un dégivreur d'essuie-glaces avant et de lunette arrière. L'équipement de sécurité amélioré comprend de série le système de détection de véhicules en approche Subaru ainsi que de nouvelles fonctions incluses au système EyeSight, notamment l'assistant de maintien de voie d'urgence, l'assistant d'arrêt d'urgence et l'assistance à la neutralisation de l'accélération. D'emblée, la Outback 2026 est bourrée de caractéristiques qui ne faisaient pas partie de l'équipement de série auparavant.
Partager cet article